Nvidia'dan Oyunlara Özel Instagram Filtreleri Geliyor

Nvidia tarafından GeForce için yepyeni bir güncelleme geliyor. Bu güncellemede Freestyle isimli özelliği kullanıcılara açacak olan Nvidia, Freestyle özelliğiyle oyunlara filtre eklenmesine olanak sağlayacak. İlk olarak 15 farklı filtre yayınlayacak olan Nvidia, zamanla bu filtrelerin çeşitliliğini arttıracak.

Filtreler, kullanıcılar için her zaman vazgeçilmez olmuştur. Son zamanlarda sosyal medyada popüleritesini bir hayli arttıran filtreler, en sonunda Nvidia'nın da ilgisini çekti ve şirketin farklı bir özellik yayınlamasına yol açtı. Şirket tarafından GeForce için yayınlanan güncellemede yer alan Freestyle özelliği, oyunlara filtre ekliyor. Henüz tam olarak çıkış yapmayan Freestyle özelliği, 100 farklı oyuna destek sağlıyor.

GTA 5 gibi bir oyunu farklı filtreler ile oynamak her oyuncunun ilgisini çeker diye düşünüyorum. Ayrıca hayal gücünüzü kullanarak bir oyuna birden fazla filtre ekleyebilir ve çok farklı görüntüler ortaya koyabilirsiniz. Freestyle ile gelen filtreler şu şekilde:

Black and White

Exposure

Sepia

Color

Half Tone

Vignette

Colorblind

Mood

Depth of Field

Contrast

Night Mode

Special FX

Details

Retro

Adjustments

Freestyle Özelliği Ne Zaman Geliyor ve Nasıl Açılır?

Freestyle özelliği şirketin GeForce Experience yazılımına 9 Ocak itibarıyla gelecek. Bu özelliği görmek için Deneysel Özellikler'i etkinleştirmeyi unutmayın.