Nvidia Onlarca Ekran Kartına Destek Vermeyi Kesti!
Nvidia'nın destek vermeyi kestiği ekran kartları açıklandı. Hemen aşağıdaki kartlar artık Windows 7 ve Windows 8 güncellemesi almayacak.
Nvidia'nın destek vermeyi kestiği ekran kartları hangileri? Nvidia, Kepler GPU'larının Windows 7 ve Windows 8 için sürücü desteğini resmi olarak sonlandırıyor. Ancak GTX 750Ti, 750 ve 745 hala destekleniyor. En son Nvidia sürücü sürümündeki gelişmeler arasında yeni çıkan Back 4 Blood için optimizasyon desteği ve DLSS'nin 10 oyuna daha eklenmesi yer alıyor.
Ancak Kepler desteğinin sona ermesinin yanı sıra Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 desteğinin sona ermesiyle ilgili ayrıntılar da göze çarpıyor. Bu; Kepler kartlarının artık sürücü iyileştirmeleri, performans iyileştirmeleri, yeni özellikler veya hata düzeltmeleri almayacağı anlamına geliyor. Yine de, Eylül 2024'e kadar kritik güvenlik güncellemeleri alacaklarını da hatırlatalım.
Hemen aşağıda Nvidia'nın hangi GPU'lardan desteğini kestiğinin kapsamlı bir listesi var, ancak GTX 600 ve GTX 700 serisi kartların yanı sıra ilk Titans'ı, yani orijinal olarak 2012 ve 2013'te çıkan kartları da içermesiyle şaşırtıyor.
Nvidia'nın Destek Vermeyi Kestiği Ekran Kartları
- NVIDIA GeForce GTX TITAN Z
- NVIDIA GeForce GTX TITAN Black
- NVIDIA GeForce GTX TITAN
- NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 780
- NVIDIA GeForce GTX 770
- NVIDIA GeForce GTX 760 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 760
- NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit)
- NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM
- NVIDIA GeForce GT 740
- NVIDIA GeForce GT 730
- NVIDIA GeForce GT 720
- NVIDIA GeForce GT 710
- NVIDIA GeForce GTX 690
- NVIDIA GeForce GTX 680
- NVIDIA GeForce GTX 670
- NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 660
- NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost
- NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 650
- NVIDIA GeForce GTX 645
- NVIDIA GeForce GT 640
- NVIDIA GeForce GT 635
- NVIDIA GeForce GT 630
Back 4 Blood Sistem Gereksinimleri Açıklandı
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En son sürücü için indirme sayfasının alt kısmında, belirli dizüstü bilgisayarlar için istisnalardan bahsediliyor.
Üç 700 serisi GPU'nun hala destek aldığına dikkat edilmeli, çünkü bunlar Kepler değil, daha çok Maxwell'in bir parçasıdır. Bunlar GTX 750Ti, GeForce GTX 750 ve GeForce GTX 745'tir (OEM). En yeni sürücüler yalnızca 64 bit Windows 10 ve Windows 11'i destekleyecek.
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