Nvidia Onlarca Ekran Kartına Destek Vermeyi Kesti!

Nvidia'nın destek vermeyi kestiği ekran kartları hangileri? Nvidia, Kepler GPU'larının Windows 7 ve Windows 8 için sürücü desteğini resmi olarak sonlandırıyor. Ancak GTX 750Ti, 750 ve 745 hala destekleniyor. En son Nvidia sürücü sürümündeki gelişmeler arasında yeni çıkan Back 4 Blood için optimizasyon desteği ve DLSS'nin 10 oyuna daha eklenmesi yer alıyor.

Ancak Kepler desteğinin sona ermesinin yanı sıra Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 desteğinin sona ermesiyle ilgili ayrıntılar da göze çarpıyor. Bu; Kepler kartlarının artık sürücü iyileştirmeleri, performans iyileştirmeleri, yeni özellikler veya hata düzeltmeleri almayacağı anlamına geliyor. Yine de, Eylül 2024'e kadar kritik güvenlik güncellemeleri alacaklarını da hatırlatalım.

Hemen aşağıda Nvidia'nın hangi GPU'lardan desteğini kestiğinin kapsamlı bir listesi var, ancak GTX 600 ve GTX 700 serisi kartların yanı sıra ilk Titans'ı, yani orijinal olarak 2012 ve 2013'te çıkan kartları da içermesiyle şaşırtıyor.

Nvidia'nın Destek Vermeyi Kestiği Ekran Kartları

NVIDIA GeForce GTX TITAN Z

NVIDIA GeForce GTX TITAN Black

NVIDIA GeForce GTX TITAN

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti

NVIDIA GeForce GTX 780

NVIDIA GeForce GTX 770

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti

NVIDIA GeForce GTX 760

NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit)

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM

NVIDIA GeForce GT 740

NVIDIA GeForce GT 730

NVIDIA GeForce GT 720

NVIDIA GeForce GT 710

NVIDIA GeForce GTX 690

NVIDIA GeForce GTX 680

NVIDIA GeForce GTX 670

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti

NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 650

NVIDIA GeForce GTX 645

NVIDIA GeForce GT 640

NVIDIA GeForce GT 635

NVIDIA GeForce GT 630

En son sürücü için indirme sayfasının alt kısmında, belirli dizüstü bilgisayarlar için istisnalardan bahsediliyor.

Üç 700 serisi GPU'nun hala destek aldığına dikkat edilmeli, çünkü bunlar Kepler değil, daha çok Maxwell'in bir parçasıdır. Bunlar GTX 750Ti, GeForce GTX 750 ve GeForce GTX 745'tir (OEM). En yeni sürücüler yalnızca 64 bit Windows 10 ve Windows 11'i destekleyecek.