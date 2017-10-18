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NVIDIA, Dünyadaki Kameraları Yapay Zeka İle Birleştirecek

NVİDİA, Dünyadaki Kameraları Yapay Zeka İle Birleştirecek
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Dünyanın her yerinde 500 milyondan fazla kamera, saniyede milyonlarca görüntüyü anbean kaydediyor. Bu sayının 2020 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor. Bu noktada NVIDIA'nın Metropolis adını taşıyan akıllı şehir platformu insanları güvende tutmaya yardımcı olmak için yapay zeka teknolojilerinden yararlanacak.

NVIDIA, Metropolis projesi ile dünyadaki kamera sistemlerini başka bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Bir milyondan fazla kamera ile entegre bir şekilde çalışabilen yapay zeka destekli bu platform, şehir içinde yaşanılan bir çok soruna çare olacak.

NVIDIA, akıllı şehir platformu Metropolis için Çin'in dev şirketi Alibaba ve Huawei ile ortaklık kuracağını açıklamıştı. Her iki şirket de şehir platformu için yardımcı kaynak olacaklar. Böylelikle sistemin kapsama alanı her geçen gün daha da büyüyecek.

Ayrıca, Avigilon, Dahua, Hanwha Techwin, Hikvision ve Milestone gibi 50'den fazla şirket de NVIDIA'nın yapay zeka şehrine destek verecek.

Metropolis ile Hikvision, kimlik belirleme ve eşleştirme teknolojileri için yüzde 90'ın üzerinde eşleme oranına ulaştı; bu da kalabalık yerlerde kayıp kişilerin bulunmasını kolaylaştıracak.

NVİDİA, Dünyadaki Kameraları Yapay Zeka İle Birleştirecek!

Alibaba City Brain teknolojisi, gerçek zamanlı trafik yönetimi ve tahmini imkanı tanıyor. Öyle ki City Brain, Hangzhou'nun pilot ilçesinde trafik tıkanıklığını yüzde 11 oranında azaltmayı başardı. Dolayısıyla Metropolis platformunun en önemli ayaklarından bir tanesini de bu teknoloji oluşturuyor.

Huawei ise gerçek zamanlı trafik analizi yapmak ve trafik akışını iyileştirmek için akıllı video analitiği kullanacak. Çin merkezli şirket, trafik tıkanıklığıyla mücadele ederek; araç bilgileri, hız, yönlendirme ve daha fazlası için gerekli tüm verileri birleştiren bir sistemi hayata geçirdi. Huawei, bu teknolojiyi uyguladığı pilot şehirlerde trafik sıkışıklığı oranlarının yüzde 15 oranında düştüğünü gözlemledi.

NVIDIA, şehirlerde yaşanabilecek her türlü problemi Metropolis platformu ile çözmeyi amaçlıyor. Trafik sıkışıklığı, şehir hizmetlerindeki aksaklık, kayıp vakaları ve çözülemeyen adli olaylar bu teknoloji ile tarihe karışabilir.

Yıllar önce elektriksiz yaşayamazdık, bugün ise internet olmadan yaşayamıyoruz. Kim bilir, belki de çok yakın bir zamanda yapay zeka da vazgeçilmezlerimiz arasına girebilir.

Metropolis platformunun, 2020 yılının sonuna doğru da dünyadaki pek çok şehirde kullanılması bekleniyor.

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ETİKETLER: huawei nvidia yapay zeka alibaba akıllı şehir

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