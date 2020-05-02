Nvidia Düşük Maliyetli ve Açık Kaynaklı Solunum Cihazı Geliştirdi

NVIDIA'nın ana bilim araştırmacısı Bill Dally, Koronavirüs hastalarını tedavi etmek için kullanılabileceğine inandığı düşük maliyetli, montajı kolay ventilatör için açık kaynaklı bir tasarım yayınladı. Dally ventilatörü birkaç hafta içinde geliştirdiğini ve fiyatıyla cezbedici olduğunu söylüyor.

"Felsefemiz, hızlı ve ucuz bir şekilde üretilebilecek ayrıca COVID-19 hastalarını tedavi etme ihtiyaçlarını da karşılayabilecek en basit ventilatörü inşa etmekti," şeklinde konuşan Nvidia araştırmacısı Bill Dally, ventilatörü kolayca temin edilebilen iki parçadan tasarladığını ifade etti.

Nvidia'nın solunum cihazı birkaç dakika içinde monte edilebilir, basit bir ekrana bağlanabiliyor. Dally prototipi yaklaşık 400 dolara hazır bileşenler kullanarak inşa ettiğini söylüyorken seri üretimde parçaların 100 dolara kadar düşebileceğini aktardı. Bu arada halihazırda kullanılan solunum cihazların 20 bin dolar seviyesinde olduğunu da belirtelim.

Nvidia'dan 100 Dolara Solunum Cihazı

Ventilatör bir akciğer simülatöründe başarıyla test edildi ve şu anda FDA'dan acil kullanım izni başvurusu için bekliyor. Dally'nin cihazı seri üretim için onaylanırsa bir sonraki adımda üretmenin bir yolunu bulmak olacak.

Ayrıca solunum cihazı üretme fikrine sahip olan ilk firma Nvidia değil. Daha önceden Tesla ve Maingear gibi şirketlerin potansiyel tasarımları ortaya çıkmıştı. Hatta Dyson 15 bin ventilatör üretmeye hazırlandıklarını ancak cihazların gerekli olmadığını belirtek bu planın iptal edildiğini belirtmişti.