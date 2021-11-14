Nvidia Earth-2 Süper Bilgisayar ile Geleceği Görmek İstiyor

Nvidia'nın Earth-2 süper bilgisayarı Dünya'nın geleceğini tahmin etmek için geliştiriliyor. Şimdiye kadarki en büyük araştırma cihazlarından biri olacak bu proje, Dünya'nın ömrünü hesaplayabilir. Peki aşırı hava koşulları nasıl tahmin edilecek?

Dünya ısınıyor. Son yedi yıl, kayıtlardaki en sıcak yedi yıl olma yolunda ilerliyor. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları, 1850-1900 döneminden bu yana yaklaşık 1,1°C ortalama ısınmadan sorumludur.

Yaşadığımız şey küresel ortalamadan çok farklı. Aşırı hava koşulları yaşıyoruz: tarihi kuraklıklar, eşi görülmemiş sıcak hava dalgaları, yoğun kasırgalar, şiddetli fırtınalar ve yıkıcı seller.

Azaltma ve uyum için en iyi stratejileri geliştirmek için, dünyanın farklı bölgelerindeki iklimi on yıllar boyunca tahmin edebilen iklim modellerine ihtiyacımız var. Geleceğimizi bugünden gerçeğe dönüştürmek için çözüm simülasyondur.

NVIDIA bu hafta, iklim değişikliğini tahmin etmeye adanmış dünyanın en güçlü yapay zeka süper bilgisayarını kurma planlarını açıkladı. Earth-2 veya E-2 olarak adlandırılan sistem, Omniverse'de Dünya'nın dijital bir ikizini yaratacaktır.

Nvidia'nın Earth-2 süper bilgisayar nedir?

İlk kez, ultra yüksek çözünürlüklü iklim modellemesi yapacak, ışık hızına atlayacak ve onlarca yıl sonra bölgesel aşırı hava koşullarındaki değişiklikleri tahmin edecek teknolojiye sahibiz.

Üç teknolojiyi birleştirerek milyonlarca kat hızlanma elde edebiliriz: GPU ile hızlandırılmış bilgi işlem, fizik bilgili sinir ağlarında derin öğrenme ve atılımlar ve yapay zeka süper bilgisayarları ile birlikte çok sayıda gözlemlenen ve öğrenilecek model verileri.

Süper çözünürlüklü tekniklerle, ultra yüksek çözünürlüklü iklim modellemesi yapmak için gereken milyar kat sıçramayı kavrayabiliriz. Ülkeler, şehirler ve kasabalar uyum sağlamak ve altyapıları daha dayanıklı hale getirmek için erken uyarılar alabilir. Ve daha doğru tahminlerle insanlar ve milletler daha acil hareket edecekler.

Bu nedenle kendimizi ve önemli kaynaklarımızı NVIDIA'nın hesaplamalı bilimlerdeki ölçeğini ve uzmanlığını yönlendirmeye ve dünyanın iklim bilimi topluluğuna katılmaya adayacağız.

Şu ana kadar icat ettiğimiz tüm teknolojiler, Earth-2'yi mümkün kılmak için gerekli.

Sistem, sağlık araştırmaları için dünyanın en güçlü AI süper bilgisayarı olan Cambridge-1'in iklim değişikliği muadili olacaktır. Cambridge-1'i bu yılın başlarında Birleşik Krallık'ta tanıtıldı ve bir dizi önde gelen sağlık şirketi tarafından kullanılıyor.