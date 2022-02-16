Nvidia Elden Ring için Game Ready Sürücüsünü Yayınladı!

NVIDIA DLSS destekli oyunlara Şubat'ta eklenen en yeni oyunlar arasında; Dying Light 2 Stay Human, Phantasy Star Online 2 New Genesis ve Sifu da var. Böylece NVIDIA DLSS, 150'den fazla oyunda, tavizsiz görüntü kalitesiyle performansı hızlandırıyor. Bunun yanı sıra NVIDIA; Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen ve Total War: Warhammer III için yeni Game Ready sürücüsünü yayınladı. İşte detaylar!

Elden Ring Nvidia Game Ready Sürücü Desteğiyle Geliyor

Bu ay DLSS teknolojisi, aşağıdakiler başta olmak üzere pek çok oyunda, GeForce RTX sahibi oyunculara üstün bir oyun deneyimi yaşatacak:

Dying Light 2 Stay Human – DLSS, 2 kata kadar performans artışı sağlıyor. Ayrıca DLSS ve RTX ile hızlandırılmış ışın izlemeli küresel aydınlatma, güneş gölgeleri, yansımalar, ortam aydınlatması ve dinamik el feneri ışığının gerçekçi birleşimi, GeForce RTX oyuncularına muhteşem bir Dying Light 2 Stay Human deneyimi sunuyor.

Martha Is Dead – 24 Şubat'ta gelecek olan DLSS desteği, pürüzsüz bir performansla çalışan daha gerçekçi, sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunda ayrıca ışın izlemeli gölgeler ve ışın izlemeli yansımalar da mevcut.

Phantasy Star Online 2 New Genesis – NVIDIA DLSS, grafik ve render çözünürlükleri maksimuma çıktığında performansı %45'e kadar hızlandırarak, GeForce RTX 3060 ve üzeri ekran kartı sahiplerinin 4K'da 60 FPS'nin üzerinde oynamasını sağlıyor.

SCP: Pandemic – 22 Şubat'ta gelecek olan NVIDIA DLSS desteği, 4K'da %90'a varan performans artışı sağlayarak tüm GeForce RTX GPU'ları 100 ve üzerinde kare hızlarına çıkarıyor!

Shadow Warrior 3 – 1 Mart'ta gelecek olan NVIDIA DLSS desteği, oyunun harika görsellerini daha da yüksek hız ve performansla buluşturuyor.

Sifu – NVIDIA DLSS, performansı %45'e kadar artırarak, tüm GeForce RTX sahibi oyuncuların, kusursuz bir oyun deneyim için, tüm ayarlar en yüksek seviyedeyken, 4K çözünürlükte dahi 100 FPS'nin üzerinde bir performansla oynamasını sağlıyor.

Supraland Six Inches Under – DLSS, performansı %65'e kadar hızlandırarak tüm GeForce RTX GPU'ların 4K'da 60 FPS'nin üzerinde performans vermesini sağlıyor.

NVIDIA bugün, Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen, GRID Legends ve Total War: Warhammer III için ilk gün optimizasyonu sunan yeni Game Ready sürücüsünü yayınladı.

GeForce Game Ready sürücüleri daima, en sevilen oyunlar için en iyi oyun deneyimini sunar. Geliştiricilerle iş birliği içinde hassas bir şekilde derlenir; maksimum performans ve güvenilirlik için binlerce donanım yapılandırmasında kapsamlı bir şekilde test edilirler. GeForce oyuncuları, GeForce Experience'ı kullanarak, sürücüleri kolaylıkla indirebilir ve kurabilir. Böylelikle daha yayınlandığında, oynamaya hazır olurlar.

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