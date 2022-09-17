NVIDIA En Büyük Ekran Kartı Üreticilerinden Birini Kaybetti

NVIDIA'yı vuran bu yeni ve büyük haberin, gelecekteki çip satışları ve promosyonları üzerinde önemli bir etkisi olabilir. GamersNexus'a göre EVGA, NVIDIA ile olan sözleşmesini feshetti ve RTX serisi ve diğer kartlar da dâhil olmak üzere tüm ekran kartı üretimini durdurma kararı aldı. Rapor, söz konusu fesih nedeninin "tüm diğer nedenlerin yanı sıra saygısız muamele" nedeniyle olduğunu belirtiyor.

Rapor, EVGA'nın "şu anda AMD veya Intel ile ilişkileri araştırmayacağını" ve video kartı pazarından tamamen çekileceğini belirtiyor. Çalışanlara gerekli desteğin sağlanacağı söylendi ancak şirket ellerindeki mevcut projelerini çoktan bitirdiği için bu durumun ayrıntıları şimdilik çelişkili.

Bu haber, NVIDIA'nın GeForce RTX 4090 da dâhil olmak üzere yaklaşan 4000 serisinin gösterileceği NVIDIA GTC 2022'den hemen önce geldi.

Bu Karar NVIDIA'yı Nasıl Etkileyecek?

EVGA'yı kaybetmek NVIDIA'ya kesinlikle büyük bir darbe olacak çünkü EVGA sadece ekran kartlarının daha büyük üreticilerinden biri konumunda değil, aynı zamanda söz konusu çipleri destekleyen örnek çipler üretmek için de önemli markalardandı.

Ayrıca 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek GTC 2022 etkinliği nedeniyle bu kararın zamanlaması NVIDIA için bundan daha kötü olamazdı.

Bu kararın teknoloji devini ne kadar etkileyeceğini göreceğiz ancak sektörde ciddi dalgalanmalar yaratması muhtemel ve şu anda EVGA, AMD veya Intel ile çalışmayacak olsa da bu kararı gelecekte her zaman değişebilir.