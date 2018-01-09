Nvidia, G-Sync Destekli Televizyon Boyutundaki Panelleri Tanıttı

Günümüzde ekran kartı piyasasının lider ismi olan Nvidia, CES 2018 sırasında Big Format Gaming Display - BFGD adlı yeni teknolojisin tanıttı.

BFGD temel olarak Nvidia'nın G-Sync teknolojisini büyük boyutlu ekranlar ile birleştiren bir teknoloji. Şu ana kadar G-Sync teknolojisi sadece küçük ekrana sahip bilgisayar monitörleriyle sınırlıydı. Ekran kartınızı ve görüntü biriminizi senkronize ederek yüksek kare hızında ekrandaki görüntü deformasyonlarını engelleyen bu teknolojiye sahip televizyonlar üretilmiyordu. Bu nedenle Nvidia ekran kartına sahip bilgisayarınızı oturma odalarınızda oyun konsolu gibi kullanıyorsanız G-Sync'tan faydalanamıyordunuz. BFGD ile G-Sync ve büyük ekran bir araya geliyor ve bilgisayarlar, oyun konsolları karşısında büyük bir avantaj kazanıyor.

Nvidia ile Acer, Asus ve HP gibi donanım üreticileri arasındaki iş birliği sonucu üretilen BFGD teknolojisi etkileyici özelliklere sahip. BFGD'nin tek dikkat çeken yönü G-Sync değil. BFGD teknolojisine sahip paneller 4K çözünürlükle birlikte gelecekler, yani bu paneller gelecek düşünülerek geliştirilmiş. 120 Hz yineleme hızı sunacak BFGD panellerde HDR desteğine yer verildiğini de görüyoruz. 1000 nit parlaklık seviyesine sahip BFGD panellerin 65" boyutlarda olanlarıyla karşılaşabileceğiz.

BFGD teknolojisine sahip büyük monitörlerin doğal olarak standart 4K televizyonlardan pahalı olacağını söyleyebiliriz. G-Sync teknolojisi, AMD'nin FreeSync teknolojisinin aksine ekstra bir donanımın panel içine yerleştirilmesini gerektiriyor ve bu da panel maliyetini yukarı çekiyor. 65" boyutundaki G-Sync destekli bir BFGD panel yüksek fiyatıyla can yakabilir. Nvidia henüz bu panellerin fiyatları hakkında resmi bir açıklama yapmadı, umarız televizyonlar ile aralarındaki fiyat farkı yüksek olmaz.