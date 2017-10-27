Nvidia GeForce GTX 1070 Ti Resmi Olarak Tanıtıldı

Nvidia'nın GTX 10 şeklinde başlayan ekran kartı serisine GTX 1070 Ti modelini ekleyeceği çok uzun zamandır konuşuluyordu. Sonunda firmadan resmi duyuru geldi ve ekran kartı gün yüzüne çıktı.

GTX 1070 Ti'ın resmi tanıtımıyla birlikte aynı zamanda ön siparişleri de başlamış oldu. Fakat ilk teslimatlar 2 Kasım tarihinde başlayarak devam edecek. Nvidia'nın Pascal mimarisi üzerine şekillendirilmiş olan GeForce GTX 1070 Ti performans, fiyat vb. birçok kritere göre GTX 1070 ile GTX 1080 arasına konumlandırılmış oldu. AMD tarafında ise bu karta karşılık gelen model Radeon Vega 56 oluyor.

Aşağıdaki tablodan da teknik özellikleri görülebilen GTX 1070 Ti, 2432 CUDA çekirdeği, 1607MHz çekirdek hızı (boost ile 1683MHz), 256-bit bus değerine sahip 8 Gbps'de çalışan 8 GB GDDR5 bellek gibi özelliklere sahip. Referans yani standart GTX 1070 Ti'ın 2 slot yer kaplayan tasarımı 10.5 inç yani 26.67 santimetre uzunluğa sahip. SLI yeteneğine de sahip olan bu ekran kartı tek bir 8 pin konnektör vasıtasıyla güç alıyor ve maksimum 180W güç çekiyor. İzin verilen maksimum GPU sıcaklığı ise 94 santigrat derece.

Ayrıca GTX 1070 Ti'ın resmi tanıtımından önce hızaşırtmaya karşı kilitli olacağı söylentileri bulunuyordu. Nvidia da bu söylentileri kesin bir dille yalanlayarak oyuncuların ve hızaşırtma meraklılarının bu ekran kartını çok iyi oranlarda hızaşırtabileceklerini belirtti. Bunun yanı sıra Destiny 2, Shadows of War, Star Wars Battlefront 2 ve PUBG gibi güncel oyunlarda GTX 1070 Ti'ın çok iyi performans sergilediği de vurgulandı.

Ön siparişleri resmi tanıtımla birlikte başlayan GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition'ın fiyatları ise çeşitli ülkelerde $449/ £419 / €469 şeklinde. GTX 1070 Ti'ı daha da geliştirerek özel versiyonlarını hazırlayan ilk firmalar ise EVGA, ASUS, Zotac ve Inno3D oldu. Zamanla Gigabyte, MSI ve Palit gibi donanım üreticilerinin de özel GTX 1070 Ti versiyonlarıyla karşımıza çıkmalarını bekliyoruz.