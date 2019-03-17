Nvidia, GeForce GTX 1660 Ekran Kartını Tanıttı, Türkiye Fiyatını da Açıkladı!

Nvidia, giriş seviyesi oyun bilgisayarları için ideal bir ekran kartı olan GTX 1660’ı tanıttı. Geçtiğimiz ay tanıtılan GTX 1660 Ti'a daha ekonomik bir alternatif olarak gelen bu yeni ekran kartı, an itibariyle aynı fiyat aralığında satışta olan GTX 1060’ın yeni nesili niteliğinde oluyor. Böylece, geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan GTX 1660 Ti ile birlikte artık Nvidia’nın 200-300$ aralığında iki adet ekran kartı modeli bulunmuş oluyor. "Peki GTX 1660 ile GTX 1660 Ti'ın farkları neler?" diye merak ederseniz, GTX 1660'ın 1080p çözünürlüklü oyunlar için, GTX 1660 Ti'ın ise 1440p çözünürlüklü oyun deneyimi için geliştirildiğini söyleyebiliriz. Yani 1440p çözünürlükte bir monitör sahibi olan veya yakın zamanda bu çözünürlüğe geçmeyi düşünen oyunculara GTX 1660'dan ziyade onun Ti versiyonu tavsiye ediliyor.

Tom’s Hardware gibi güvenilir kaynakların da testler ile ispatladığı üzere de GTX 1660 adlı bu yeni model, yerini aldığı GTX 1060’a göre birçok oyunda daha iyi fps sonuçları vermiş. Nvidia’nın Turing mimarisi üzerine geliştirilen yeni GTX 1660’ın özelliklerine baktığımızda ise 1.408 CUDA çekirdeği, 192 Gbps hızda çalışan 6GB GDDR5 bellek ve baz hâlde 1.530 MHz, boost ile 1.785 MHz GPU saat hızı gibi özellikleri görüyoruz. Daha düşük tepkime süresi için G-SYNC ekranlarla uyumlu çalışan bu yeni fiyat/performans odaklı ekran kartı, NVIDIA’nın Highlights, Ansel ve Freestyle gibi güncel teknolojilerinin tümünü de destekliyor.

Son olarak GTX 1660’ın Türkiye için başlangıç fiyatının 1.499 TL olarak belirlendiğini de belirtmiş olalım. GTX 1660 ile GTX 1660 Ti arasındaki temel farkları aşağıdaki tablodan da görebilirsiniz. GTX 1660'ın, yerini aldığı GTX 1060'a göre durumunu merak ediyorsanız da Nvidia'nın açıklamalarına göre bu yeni ekran kartı, GTX 1060'ın 3GB'lık versiyonuna göre %30, 6 GB'lık versiyonuna göre de %15 daha iyi performans sergiliyor.