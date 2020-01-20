NVIDIA GeForce RTX 3070 ve RTX 3080 Sızdırıldı! Performansın Yeni Adı

NVIDIA bu sene oldukça dolu dolu bir yıl geçirmek için hazırlanıyor. Bazı yeni sızıntılar RTX 3070 ve RTX 3080 modellerine ait teknik detayları ortaya çıkardı.

Performansın Yeni Tanımı Olacaklar!

NVIDIA bu sene yeni nesil Ampere GPU mimarisi ve RTX 3000 serisi grafik kartları ile karşımıza çıkacak.

Yeni sızıntılar Ampere GPU ailesindeki iyi yeni model hakkında bizlere bazı bilgiler veriyor, GA103 ve GA104. GA103 hakkında paylaşılan detaylar yeni modelin RTX 3080 için güç vereceğini işaret ediyor. Tabii bu durumda oldukça güçlü özellikler ile geleceğini düşünmemiz mümkün.

G103, 10 GB GDDR6 VRAM ve 20 GB GDDR6 VRAM seçenekleri ile gelecek. Tabii burada 320 bit veriyolu dayanaklı 3840 akış işlemcisi hakkında da bazı söylentiler var. G104 ise 8 GB GDDR6 VRAM ve 16 GB GDDR6 VRAM seçenekleri ile gelecek. Burada da 256 bit veriyolu dayanaklı 3072 akış işlemcisi görüyoruz.

G103 ile sunulan 20 GB VRAM aslında bir anlamda ilginç çünkü aslında bir ilk olacak. Bu noktada tüketiciler için sunulan seçeneğin 10 GB VRAM olurken profesyoneller için sunulan seçeneğin 20 GB VRAM olacağını düşünebiliriz. Şirket yine de oyuncuları şaşırtacak bir sürpriz ile karşımıza çıkabilir ancak bundan şüpheliyim.

Burada asıl beklenilen detaylardan birisi de RTX 3080 Ti ve yeni TITAN RTX kartlarına destek verecek olan GA102. Ancak şu aşamada ona yönelik bir bilgimiz yok.