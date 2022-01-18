NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB Ekran Kartları Duyuruldu!

ASUS, önceki modellerden 2 GB daha fazla VRAM içeren ROG Strix ve TUF Gaming GeForce RTX 3080 12GB ekran kartlarını duyurdu. ROG ve TUF Gaming ailelerine dahil olan NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ekran kartları piyasadaki en beğenilen bilgisayar bileşenleri arasında yer alıyor. Yeni eklenen modeller de daha fazla VRAM ile çıtayı yükseltiyor. İşte NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB ekran kartlarına dair merak edilen her şey!

NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB Ekran Kartları

Hava soğutma teknolojilerindeki en son gelişmelerden ve yeniliklerden yararlanan ROG Strix GeForce RTX 3080 12GB'de 2,9 yuva yer kaplayan devasa bir soğutma bloğu ve sol kenarında tam boy adreslenebilir RGB LED dizisi yer alan açılı bir kapak bulunuyor. Tam boy sağlam metal arka plakadaki soğutma açıklığı ısıyı kasanın doğal hava akışına iletmeye yardımcı olmakta.

Kanat sayısı daha fazla olan bu fanlar statik basıncı ve hava akışını artırıyor. Dıştaki fanların çentikli bariyer halkaları türbülansı kontrol altına alması için dizayn edilmiş. Ortadaki fanda bulunan pürüzsüz bariyer halkası ise havanın soğutma bloğundaki en sıcak yerlere iletilmesini sağlıyor. Boştayken veya hafif yük altındayken kesintisiz çalışmak için fanlar 0 dB moduna da geçebiliyor. FanConnect 2 başlıkları, ihtiyaç olduğunda kasa fanlarından soğuk hava akışı sağlıyor.

Bir önceki nesle göre performansta büyük bir artış sağlayan NVIDIA Ampere mimarisi, daha çok güç kullanıyor. Yeniden tasarlanan ROG Strix soğutma bloğu ve PCB, saf elektrik gücüyle elde edilen yüksek performansa destek sağlıyor. Üç adet sekiz pimli PCI Express (PCIe) güç bağlantısı, anakartın yükünü azaltmak için doğrudan PSU’dan akım alıyor.

Yüksek çözünürlüklü voltaj değişimine duyarlı devre, güç akışında sistem kararlılığına olumsuz etki edebilecek azalmaları takip ediyor. Böylece hız aşırtma potansiyeli artıyor ve sistemin son derece kararlı çalışması sağlanıyor. Yeni TUF Gaming GeForce RTX 3080 12GB, sade görünen fakat yüksek performans gösteren bir bilgisayar toplamak isteyenlere hitap ediyor.

Ön kısımda yer alan üç adet eksen teknolojili fanın altında ise 2,7 yuva yer kaplayan kalın bir soğutma bloğu bulunuyor. ROG Strix ekran kartında olduğu gibi, bu fanlar sessiz çalışma için boştayken 0 dB moduna geçebiliyor. Tam boy sağlam metal arka plakada ısıyı kasanın doğal hava akışına iletmeye yardımcı olan bir soğutma açıklığı yer alıyor. Kartın üzerinde, diğer Aura Sync cihazlarıyla senkronize edilebilen bir Aura RGB LED bölümü de bulunuyor.

Orijinal TUF Gaming GeForce RTX 3080 kartı gibi, daha fazla belleğe sahip olan bu yeni model de baştan aşağı performans için üretildi. İnsan müdahalesi olmadığından güvenilirlik ve kalite de artıyor. Güç dağıtım sistemindeki uzun ömürlü ve ekstra dayanıklı kapasitörler çok zorlu koşullara dayanabiliyor. Paylaşılan bilgiye göre her kart en yüksek performansı verebileceğinden emin olmak için fabrikada 144 saatlik yoğun testlerden geçiriliyor.

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