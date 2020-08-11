Nvidia GeForce RTX 3080 Tanıtım Tarihi Belli Oldu: Performansın Yeni Adı

Nvidia uzun bir süredir yeni ekran kartlarına yönelik pek çok iddia ve sızıntı ile gündeme geliyor. Bu kapsamda pek çok kullanıcının ve oyuncunun heyecanla beklediği GeForce RTX 3080 tanıtım tarihi ile tekrar gündeme geldi. Peki yeni nesil ekran kartı ne zaman tanıtılacak ve kullanıcılara neler sunacak? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

GeForce RTX 3080 Ne Zaman Tanıtılacak?

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın da yer aldığı yeni bir etkinliği duyuran şirket, 1 Eylül 2020 tarihini işaret etti. Nvidia tarafından yapılan açıklamada "Huang, şirketin oyun ve grafik alanındaki en son yeniliklerini vurgulayacak." ifadelerini kullanırken oyuncuların ve diğer tüm teknoloji severlerin de heyecanı ikiye katlandı.

Bu kapsamda RTX 2080'in halefi RTX 3080 de dahil olmak üzere RTX 3000 serisi ekran kartları ile karşılaşmayı bekliyoruz.

Herhangi bir RTX modeli, şirketin yeni Ampere GPU mimarisi üzerine kurulu olacak. Şirket Ampere GPU mimarisini mayıs ayında tanıtmış olsa da ilk grafik kartını bilimsel bilgi işlem, bulut grafikleri ve veri analizi üzerine konumlandırdı. Yaklaşan etkinlikte oyunlara ve grafiklere odaklanılacağını göz önüne aldığımızda Ampere GPU mimarisinin yeni nesil oyun bilgisayarlarında neler yapabileceğini görmeyi bekliyoruz.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 1 Eylül 2020 tarihinde neler tanıtılacak ve RTX 3000 serisi oyun deneyiminde gözle görülür farklar yaratabilecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.