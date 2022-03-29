Nvidia, GeForce RTX 3090 Ti Ekran Kartını 1999$ Fiyat Etiketiyle Piyasaya Sürdü

Nvidia, nihayet Ocak ayında RTX 3050 ile birlikte tanıtılan, şirketin amiral gemisi grafik kartı GeForce RTX 3090 Ti'ı piyasaya sürdü.

RTX 3090 Ti, RTX 3090'daki 10496'dan yalnızca biraz daha yüksek olan 10752 CUDA çekirdeğine sahip ve tamamen etkin bir GA102 GPU'ya sahip. RT çekirdekleri 82'den 84'e ve Tensor çekirdekleri 328'den 336'ya çıkmıştır. Aynı 24 GB GDDR6X bellek, ancak hız 19.5 Gbps'den 21 Gbps'ye yükseltildi. RT çekirdekleri 82'den 84'e, Tensor çekirdekleri ise 328'den 336'ya çıkarıldı. Aynı 24 GB GDDR6X belleği içeriyor ancak hız 19,5 Gbps'den 21 Gbps'e yükseltildi.

Nvidia ayrıca RTX 3090 Ti'ın, 35 TFLOPS'luk RTX 3090'a kıyasla 40 TFLOPS'a sahip olduğunu iddia ediyor. Oyunlarda ise RTX 3090'a göre ortalama %9 daha iyi performans sağlıyor.

RTX 3090 Ti Fiyatı

Nvidia, RTX 3090 Ti'ı daha çok içerik oluşturucular için konumlandırıyor gibi görünüyor çünkü RTX 3080 ve 3080 Ti'nin 10GB ve 12GB'ına kıyasla 24GB belleğe sahip. Benzer şekilde şirket bir kez daha, iki yıl önce RTX 3090 duyurulduğunda değindikleri 8K oyun deneyimini vurguluyor.

Özellikleri bir kenara bırakırsak kartın fiyatı biraz tuzlu. 1999$ fiyat etiketiyle satışa sunulan kart, fiyat konusunda %33'lük bir artış yaşıyor. Ayrıca bu fiyat liste fiyatı olduğu için satıcılarda çok daha pahalı olması muhtemel.

RTX 3090 Ti'ın piyasadaki en hızlı grafik kartını isteyenlere hitap edeceğinden eminiz. Özellikle RTX 3090'a kıyasla ölçülebilir şekilde daha hızlı ancak bunun olumsuz etkileri de muhtemel. Kripto madencilerin piyasada kart bırakmadığı göz önünde bulundurulduğunda ekran kartı geliştiricilerinin fiyatlarını daha tuzlu belirlemesi bir bakıma strateji olabilir. Stok durumunu ve Türkiye fiyatı hakkında bilgileri gelecekte sizlere aktarmaya çalışacağız.