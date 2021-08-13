Nvidia GTC 2021 Sunumunun %100'ü Sahteydi

Nvidia GTC 2021 sunumunu üstlenen Nvidia CEO'su Jensen Huang da dahil olmak üzere sunumda yer alan hiçbir ögenin gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktu ancak seyirciler, Huang'ın sunum boyunca gerçek olduğuna inandı.

Huang'ın sunumlarda yer alan ve ikonik hale gelen mutfağı, şirketin GTC 2021 sunumu için yeniden tasarlandı ancak yeniden tasarlanan tek öge sadece bununla sınırlı değildi. Huang'ın kendisi de dahil olmak üzere konuşmada yer alan hemen hemen her öge sahteydi ve sunum sona erene kadar bundan kimsenin haberi olmadı.

Nvidia GTC 2021 Sunumu İçin Her Şey Baştan Tasarlandı

Sunum, şirketin Omniverse teknolojisi kullanılarak hazırlandı. İzleyicileri son derece etkileyen sunumlara sahip etkinlikleri ile bilinen şirketin bu yıl yapmış olduğu sunumda da öncekilerle aynı bir kalite gözlemlendi ancak bu etkinlikte öncekilerden farklı olarak izleyicileri etkinliğin sonuna doğru şoke eden bir olay meydana geldi.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, sunumun başlangıcından sonuna kadar mutfak tezgahının arkasında kalarak konuşmasını devam ettirdi. Sunum boyunca seyirciler hiçbir sürpriz beklemiyordu ki bu da onların şaşkına dönmesinin en önemli sebeplerinden biri oldu.

Sunumun sonunda Huang kameranın önünden kaybolduktan sonra kamera mutfağa odaklandı. Mutfaktaki her öge saniyeler içinde yok olup gitmeye başladı. Sunumun sonunda mutfağı mutfak yapan hemen hemen her şey yok oldu. İzleyiciler, bütün bunlar olduktan sonra mutfağın aslında tamamen sahte olduğunun farkına vardı.

Nvidia GTC 2021 sürprizi seyircilerin hiç beklemedikleri bir noktadan geldi. Mutfakta ne varsa sahteydi. Onu bu kadar gerçekçi kılan ise ikonik mutfakla ayırt edilmesinin mümkün olmamasıydı. Huang'ın kendisi dahi gerçek değildi.

Jensen Huang'ın dijital bir klonunun oluşturması için sunumun arkasındaki ekip, Huang'ın yüzünü ve vücudunu baştan aşağı taradı ve hareketlerinin ve ifadelerinin kopyalanması için yapay zekadan yararlandı.

İşin ilginç kısmı, şirketin bu sunumu yapmak için göstermiş olduğu çabayı ayrıntılı olarak gözler önüne seren yeni bir video yayımlanana kadar Huang'ın ve mutfağın aslında gerçek olmadığını bilmiyordu. Sunumun arka planından çoğu izleyicinin haberdar olmaması ise ekibin sahte bir sahne yaratmakta ne kadar başarılı olduğunu gösterdi.