NVIDIA, GTX 1630 ve RTX 40 Serisi Ekran Kartlarını Erteledi

NVIDIA önümüzdeki hafta GTX 1630 grafik kartını piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak sadece birkaç gün önce şirket bu model için zaman çizelgesini güncelledi. Kaynaklarımıza göre NVIDIA, yönetim kurulu ortaklarına 'belirlenecek' olarak listelenen yeni bir ambargo tarihi ile bir mektup gönderdi. Ertelemenin nedeninin parçaların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili sorunlar olduğu iddia ediliyor.

GTX 1630 'GTMK' (Market Pazarı Kiti) 31 Mayıs'ta sağlandı ve yönetim kurulu ortakları, konuştuğumuz gibi onaylanmakta olan ilk kartları zaten üretmiş durumda. Ambalaj tasarımı da tamamlanmış ve onaylanmış olsa da yönetim kurulu ortakları şu anda lansman tarihinde bir güncellemeyle karşımızda.

Ayrıca RTX 40 serisi lansman tarihlerine yönelik de bir güncelleme yayınlandı. Lansman tarihinin bir ay ileriye çekildiği haberleri daha önce gelmiş olsa da bu bilgi artık doğrulanmış oldu. En son bilgilere göre RTX 4090 lansmanı Ağustos'tan Eylül'e, RTX 4080 lansmanı Ekim'e ve RTX 4070 lansmanı Kasım'a ertelendi.

Daha önce de bilindiği üzere bu tarihler nihai hedefler değiller. GPU pazarında işler hızla değişiyor ve şimdi NVIDIA'nın amacı RTX 40 piyasaya çıkmadan önce mümkün olduğunca çok sayıda RTX 30 grafik kartı satmak. Bu nedenle gelecek tarihte RTX 30 serisi kartlarda önemli indirimler bekleniyor ancak bunun da herhangi bir resmiyeti şimdilik yok.

Gelecek NVIDIA Ekran Kartlarının Lansman Tarihleri