NVIDIA, GTX 1660 Super Modelinin Özelliklerini Onayladı

Nvidia'nın yeni ekran kartı modeli GTX 1660 Super'ın özellikleri onaylandı. Aynı zamanda kartın çıkış tarihi de ortaya çıktı.

Nvidia, son teknoloji olarak ürettiği RTX serisinden sonra GTX serisinin de peşini bırakmadı. Orta segmentte ekran kartları üretmeye devam eden Nvidia, yeni ekran kartı olan GTX 1660 Super'ı onayladı. Özellikleri farklı bir site tarafından daha önceden paylaşılan kartın özellikleri, böylece Nvidia tarafından da onaylanmış oldu.

GTX 1660 Super'ın Özellikleri!

Nvidia'nın yeni ekran kartı modeli GTX 1660 Super, 1408 CUDA çekirdeğine sahip. Normal hızlarda 1530MHz, Turbo modunda 1785MHz hızlarında çalışacak olan kart, 6GB GDDR6 belleğe sahip olacak. Aynı zamanda kartın toplam bant genişliği 336 GB/sn olarak belirlenmiş. Verilen bilgilere göre ekran kartının üzerinde HDMI, DVI, DP portları bulunacak. Son olarak karta yapılan BenchMark testinin sonucuda şöyle: 3DMark programı ile yapılan testte kart 6578 puan almayı başarmış.

GTX 1660 Super Çıkış Tarihi ve Fiyatı!

Herkes tarafından merak edilen konu cihazın fiyatı. Orta segmente hitap eden GTX 1660 Super'ın fiyatı 229 Dolar olarak belirlenmiş. Yani yaklaşık 1135TL. Gelmesi beklenen Ti modeli için ise fiyat 249 Dolar gibi gözüküyor. O da yaklaşık 1450TL'ye denk geliyor. GTX 1660 Super'ın çıkış tarihi ise 29 Ekim 2019.

Kartın piyasadaki öneminden şöyle bahsedebiliriz. Uygun fiyatlı bir ekran kartıyla hemen hemen tüm oyunları oynamak isteyen bir kullanıcının bu ayarda bir kart tercih etmesi çok mantıklı olacaktır. Keza bu kartın özelliklerine baktığımızda en çok oynanılan PUBG, Fortnite gibi oyunlarda yüksek FPS vereceğini söyleyebiliriz. Bakalım kartların ülkemizdeki fiyatları ne kadar olacak?