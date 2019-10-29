NVIDIA GTX 1660 Super ve 1650 Super Modelleri Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Nvidia'nın yeni orta segment ekran kartı modeleri GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super tanıtıldı. Gelin hep beraber uzun zamandır merakla beklenen bu iki yeni ekran kartının neler sunduğuna yakından bakalım.

Nvidia RTX Serisi'ni ürettikten sonra GTX Serisi'nin de peşini bırakmadı. Geçtiğimiz hafta Nvidia hakkında söylentiler olan modeli GTX 1660 Super'ı resmi olarak onaylamıştı. Şimdi ise Ekim ayı bitmeden GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super modelleri tanıtıldı. Bu iki modelin ana teması ise orta segment olmaları. Rakipleri ise AMD Radeon RX 5500 olarak görülüyor.

Nvidia bu iki kart için önceliği GTX 1660 Super'a vermiş. GTX 1660 Super Ekim ayı itibarı ile satılmaya başlanılacak. GDDR6 belleğe sahip GTX1660 Super modeli 229 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Buda yaklaşık 1315TL'ye denk geliyor. Bu kartın GTX 1660 modelinden farkı ise o karttan %20 oranla daha performanslı olması.

GTX 1650 Super modeli ise şuanlık beklemede. Nvidia bu kart için 22 Kasım tarihini işaret etti. GTX 1650 Super modeli tüm özellikleri ile birlikte 22 Kasım'da piyasaya çıkacak. Fiyatı da yine 22 Kasım tarihinde belli olacak. Ancak bu kartın da GDDR6 belleğe sahip olduğu biliniyor. Aynı zamanda TU116 grafik çekirdeğinin kullanıldığıda söylentiler arasında. Bakalım GTX 1650 Super modelinin fiyatı ne olacak?