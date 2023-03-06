Yeni Nvidia Güncellemeleri Bilgisayarınızı Yavaşlatabilir!

Nvidia'nın 28 Şubat tarihinde yayınladığı sürücü güncellemeleri hakkında gelen birçok şikayetin ardından firmadan açıklama geldi. Nvidia, güncelleme sonrasında oyunlardan çıkış yapıldığı sırada CPU kullanımında anlık artış olduğunu açıkladı.

531.18 sürücü güncellemesini alan ekran kartları, oyundan çıkış yapıldığı sırada CPU kullanımında kayda değer bir artış gösterilmesine sebep oluyor. Bu durum, bilgisayarın olağan kullanımının yavaşlamasına sebep oluyor.

Şu An Bir Çözümü Yok

VideoCardz.com sitesi tarafından tespit edilen hata sonrasında Nvidia'dan konuyu doğrulayan bir bilgilendirme mesajı geldi. 4007208 hata koduyla paylaşılan bilgide "Bir oyundan çıktıktan sonra NVIDIA Container'dan daha yüksek CPU kullanımı gözlenebilir." uyarısı yer aldı.

Bazı kullanıcılar, CPU kullanımın %10 ile %15 seviyesinde artış gösterdiğini ve özellikle 3D oyunlarda oyundan çıkış yapıldıktan sonra bilgisayar yeniden başlatılana kadar bu kullanımın devam ettiğini belirtti.

Öte yandan hatanın büyük bir sorun teşkil etmediği, oyun performansından ziyade Chrome gibi uygulamaları etkileyebileceği söylendi.

Nvidia soruna ilişkin şimdilik herhangi bir düzeltme imkanı yayınlamadı. Eğer sorun yaşıyorsanız Nvidia'nın sayfasını ziyaret ederek 528.49 sürücü güncellemesini geri yüklemek bir çözüm olabilir. Eğer sürücü güncellemesini alıp almadığınızı merak ediyorsanız aşağıdaki listede kendi donanımınızı arayabilirsiniz.

Hatalı Sürücü Güncellemesini Alan Ekran Kartları

NVIDIA TITAN Series:

NVIDIA TITAN RTX, NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X

GeForce RTX 40 Series:

NVIDIA GeForce RTX 4090, NVIDIA GeForce RTX 4080, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

GeForce RTX 30 Series:

GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3050

GeForce RTX 20 Series:

GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060

GeForce 16 Serisi:

GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1630

GeForce 10 Serisi:

GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030, GeForce GT 1010

GeForce 900 Serisi:

GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

GeForce 700 Serisi: