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Nvidia, Kripto Para Madencilerine Grafik Kartı Yetiştiremiyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun teknoloji
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Geçtiğimiz yıla damgasını vuran ve ekran kartı satışlarında büyük bir artış olmasını sağlayan kripto para madenciliği, dünyanın en büyük GPU üreticisi Nvidia'nın stoklarını bitirmeye yetti. Konu hakkında Nvidia tarafından gelen açıklamada, Ocak ayı itibarıyla ekran kartı gelirinin 2.91 milyar dolar olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz döneme kıyasla grafik kartı satışlarından yüzde 33 daha fazla gelir elde etmeyi başaran Nvidia, bu gelirin en büyük kaynağının kripto para madenciliği olduğunu ifade ederken aynı zamanda yeni çıkan oyunların ve bu çeyreğin tatil dönemine denk gelmesinin de satışlarda büyük etkisi olduğunu kaydetti.

Nvidia yürütme sorumlusu ve CFO'su olan Colette Kress açıklamasında, "Kripto maden pazarındaki güçlü talep, grafik kartı beklentilerimizi aştı" sözlerine yer verdi. Ayrıca stoklarda yaşanan sorunun kısa süre içerisinde giderileceği belirten CEO Jensen Huang ise, perakendecilerle anlaşma yapacaklarını dile getirdi. CEO, ikinci çeyrekte mevcut arzın artıracaklarını ve oyuncuların bu durumdan mağdur olmayacaklarını ifade etti.

Şimdilik ABDli şirketin bu açıklamalarının dışında gözle görülür bir stratejisi bulunmuyor. Bakalım Nvidia şirketi ikinci çeyrekte tekrardan stokları doldurup tüm müşterilerini memnun edebilecek mi?

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