Nvidia’nın Bulut Oyun Hizmeti 'GeForce Now' Android Cihazlara Geliyor

Günümüzde oyun severlerin en büyük sorununun donanım konusunda olduğunu söyleyebiliriz. Sahip olduğunuz bilgisayarın özelliklerine göre bazı oyunları oynayabilir ancak bazı oyunları oynayamayabilirsiniz. Çünkü sisteminiz, çok yüksek donanım özellikleri gerektiren en yeni oyunları kaldıramayabilir.

İşte tam da bu sebeple birçok kişi oyun akışının, geleceğin oyun dünyasında çok önemli bir rol üstleneceğini düşünüyor. Oyun akış sisteminde uzaktaki sunucular, son teknoloji donanımlarıyla oyunları çalıştırmak için gerekli olan tüm zorlukların üstesinden gelirken, sizin yapmanız gereken tek şey akışa katılmak için bir internet bağlantısına sahip olmak olacak.

Oyun Oynamada Yeni Dönem

Bu yeni oyun teknolojisi, cihazlar arasındaki bazı kısıtlamaları da ortadan kaldırıyor ve teoride bir PC oyununu akıllı telefonunuzda oynamanıza izin veriyor. Bunun için şu anda pazarda Nvidia’nın GeForce Now’ı gibi bazı servisler bulunuyor. İyi haber şu ki, GeForce Now hizmeti çok yakında Android cihazlara da geliyor.

Nvidia’nın duyurusunda, "PC, Mac ve Shield TV’de olduğu gibi Android mobil uygulaması da yayınlandığında beta’da olacak. Deneyimi geliştirmeye ve optimize etmeye devam edeceğiz. Mobil deneyimden tam anlamıyla faydalanabilmek için, SHIELD oyun kumandası, Razer Raiju Mobile, Steelseries Stratus Duo veya Glap Gamepad (Bluetooth'da) gibi bir Bluetooth oyun kumandası ile oyun oynamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü Android telefonlardaki bazı oyunları bir oyun kumandası olmadan oynamak pek mümkün olmuyor." ifadelerine yer verildi.

Ne yazık ki, Nvidia’nın GeForce Now hizmetinin Android cihazlara tam olarak ne zaman geleceği ve nasıl bir fiyatının olacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca oyun akışlarından faydalanabilmek için Wi-Fi bağlantısı mı gerekiyor yoksa 4G ya da 5G bağlantısı yeterli oluyor mu sorusunun cevabı da şimdilik bilinmiyor. Ancak söz konusu hizmetin yakında Android’e geleceği açıklandığı için bu soruların cevapları için çok fazla beklememize gerek kalmayacağını umuyoruz.