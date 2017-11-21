Nvidia'nın Ekran Kartı Satışları AMD ve Intel'i Geride Bırakıyor

PC platformunun müşterilerinin birçoğunun mobil cihazlara yönelmesiyle birlikte, bu platformu kullanan büyük çoğunluk oyuncu kitlesi olarak kaldı. Bu kitle de en çok grafik kartlarına önem verdiği için PC platformunda grafik kartları en belirleyici faktör haline geldi.

Biz de bu haberimizde 2017'nin 3.çeyreğindeki (Temmuz-Ağustos-Eylül) Nvidia, Intel ve AMD rekabetini konu alacağız. Gelen istatistiklere göre ekran kartlarının PC sektöründe belirleyici faktör olması Nvidia'nın oldukça işine yaramış. Çünkü bir önceki çeyreğe göre Nvidia GPU pazar payını %29.53 oranında artırmış. Aynı süreçte AMD %7.63, Intel ise %5.01 oranında artış görmüş.

PC sektöründe güçlü ekran kartları yılın 2.çeyreğinde tüm PC'lerin %39.55'lik bir kısmına karşılık gelirken, 3.çeyrekte bu oran %4.18 artış yaşadı. Yani özetle oyun bilgisayarı sektöründe gözle görülür bir artış var ve bu artıştan en çok faydalanan firma Nvidia olmuş.

Araştırma sonuçlarının devamına bakılırsa AMD'nin masaüstü APU'ları bir önceki çeyreğe göre %7.1'lik bir artış görmüş. APU terimi hem GPU (grafik işlemcisi) hem de CPU (merkez işlemcisi) barındıran çipler için kullanılıyor. AMD'nin kendi donanımları arasında yaşadığı artışlara bakacak olursak bir önceki çeyreğe göre dizüstü APU'ları %2.2, masaüstü grafik kartları %16.1, notebook grafik kartları ise %5.2 oranında artmış. Toplamda bakıldığında ise AMD bir önceki çeyreğe göre grafik kartı sektöründe %7.63'lük bir artış yaşamış fakat yine de Nvidia'nın gerisinde kalmış.

Normal harici grafik kartları üretmeyen Intel, dahili grafik kartları sektöründe masaüstü bilgisayarlarda %5, dizüstü bilgisayarlarda ise %5.9 oranında bir artış görmüş.

Nvidia'nın 2.çeyrekten 3.çeyreğe geçerkenki istatistiklerine baktığımız zaman ise masaüstü ekran kartlarında %34.7'lik, dizüstü ekran kartlarında ise %22.4'lük bir artış görüyoruz. Bunun ortalaması da yukarıda bahsettiğimiz üzere %29.53 oranında bir GPU pazar payı büyümesi olarak istatistiklere yansıyor.