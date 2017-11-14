Nvidia'nın Yeni Ekran Kartlarının Kod Adı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Günümüzde ekran kartı piyasasında lider konumunda olan grafik işlemci üreticisi Nvidia, uzun bir süredir Pascal mimarisine sahip ekran kartlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor.

2016 yılının Mayıs ayında çıkış yapan Pascal mimarisine sahip Nvidia ekran kartları 16 nm üretim teknolojisiyle üretilmekteydiler. Kartların sahip olduğu yüksek performans ve enerji verimliliği sayesinde Nvidia uzun bir süre ekran kartı piyasasında AMD'nin önünde yer almış, AMD de Nvidia'ya üst segmentte rakip olacak kartlar üretememişti. Halen de Nvidia sektördeki lider konumunu koruyor. AMD'nin Vega mimarisine sahip ekran kartları performans olarak, önceki AMD kartlarından ileri olsalar da hem yüksek güç tüketiyorlar, hem de 1080 Ti'yi performans anlamında yakalayamıyorlar.

Çıkışının üzerinden 1.5 sene geçen Pascal mimarisinin yavaş yavaş yolun sonuna geldiği söylenebilir. En son piyasaya sürülen 1070 Ti'nin, Nvidia'nın Pascal ürün yelpazesindeki son üye olacağı tahmin ediliyordu. Peki Nvidia'nın sonraki adımı ne olacaktı? İşte yeni söylentiler bu sorunun cevabını veriyor.

Paylaşılan bilgilere göre yeni Nvidia grafik işlemci mimarisinin kod adı Ampere olacak. GeForce 10xx serisi ekran kartlarından sonra gelecek Ampere mimarisine sahip ekran kartlarının 12 nm veya 10 nm gibi bir üretim teknolojisiyle karşımıza çıkabilmesi muhtemel. Bu da daha az güç tüketimi, daha yüksek performans anlamına geliyor.

Nvidia'nın Ampere mimarisini kullanan ekran kartlarını önümüzdeki sene yapılacak olan GPU Teknoloji Konferansı'nda tanıtması bekleniyor. Belki daha öncesinde Nvidia, ekran kartı modellerini tekil olarak tanıtmak yerine Ampere mimarisini genel hatlarıyla tanıtabilir.

Nvidia, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı, gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.