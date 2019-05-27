Nvidia’nın Yeni Grafik Teknolojisiyle Geliştirilen 'Quake II RTX' Geliyor!

İlk kez 1997 yılında Activision tarafından PC için piyasaya sürülen bir FPS oyunu olan Quake II, büyük bir hayran kitlesi edinerek yıllardır oynanan fenomen oyunlardan birisi haline gelmişti. Şimdilerde ise Quake II hayranlarını sevindirecek yeni bir haber Nvidia’dan geldi.

Nvidia, Quake II’de raytracing adlı yeni bir teknoloji kullanarak oyunun grafiklerini geliştirdiklerini belirtti. Raytracing, Nvidia’nın RTX 20 serisi ekran kartları tarafından kullanılan yeni bir görüntü işleme teknolojisi olarak dikkat çekiyor.

Bu teknolojiyi, hareketli ışığın bir kişiye veya nesneye gerçek zamanlı olarak yansıtılma anı olarak tanımlayabiliriz. Söz konusu teknoloji, grafik kartlarının şimdiye kadar elde etmek için uğraştığı bir şeydi.

6 Haziran'da Steam'e Geliyor!

Birkaç ay önce Nvidia, grafiklerine raytracing teknolojisi entegre edilen Quake II’nin teknik videosunu yayınlamış ve grafikleri son derece iyi görünen bu paylaşım büyük heyecan yaratmıştı. Bugünkü Computex basın konferansında ise Nvidia, Quake II’nin geliştirilmiş versiyonu olan Quake II RTX’in 6 Haziran’da Steam’de satışa sunulacağını duyurdu.

Üstelik Quake II RTX ücretsiz olarak gelecek (tamamen olmasa da bir kısmı). Yeni oyunda 3 adet tek oyunculu (single-player) mod bulunurken bir de çok oyunculu (multiplayer) mod bulunacak. Ancak oyunu çok oyunculu modda oynayabilmeniz için hali hazırda Steam’deki oyuna sahip olmanız gerekiyor.