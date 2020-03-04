Nvidia'nın Yeni RTX Grafik Kartlarının Test Sonucu Sızdırıldı

PCGamesN’de yayınlanan slayt gösterisinde NVIDIA’nın yakında duyuracağı RTX 2070 Super mobil grafik kartları için etkileyici performans artışını ortaya koyuyor.

Paylaşılan sunum slaytından Nvidia RTX Super oyun dizüstü bilgisayarları için büyük bir performans artışı olduğunu açıkça anlaşılıyor. Test, Nvidia’nın henüz duyurulmamış RTX 2070 ve RTX 2080 Super mobil grafik kartlarını da içeriyor. Söz konusu RTX kartlar, dizüstü bilgisayarlar için mevcut GeForce serisi grafik kartlarıyla karşılaştırılıyor. Super oyun dizüstü bilgisayarlarının avantaj elde ettiği net bir şekilde görülüyor. Sadece kare hızı değil, genel performans testinde de öndeler. Control, Wolfenstein: Youngblood, Deliver Us The Moon oyunları 1080p maksimum ayarlarda oynanırken gerçekleştirilen testin sonucu olduğunu da belirtmek gerek.

Nvidia’nın yakında duyurulacak RTX Super mobil grafik kartlarının da dahil edildiği test, Windows 10 işletim sistemi üzerinde çalışan 10. nesil Intel işlemcili ve 16GB RAM’li bir bilgisayarda gerçekleştirilmiş. Kıyaslama testi yapılırken DLSS’in de etkinleştirildiği söyleniyor. DLSS (Deep Learning Super Sampling - Derin Öğrenme Süper Örnekleme), yük yüksek olduğunda GPU’dan (Grafik İşlemci Birimi) en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olan oyuna özgü bir özellik. (Nvidia DLSS sitesinden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz)

Nvidia RTX Super oyun dizüstü bilgisayarlarının Mart ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.