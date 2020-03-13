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  4. Nvidia RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti'den % 40 Daha Hızlı Olarak Geliyor

Nvidia RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti'den % 40 Daha Hızlı Olarak Geliyor

Nvidia GeForce
Duygu Babak
Duygu Babak -

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen  Nvidia RTX 3080 Ti, yeni amper söylentileriyle birlikte geliyor. Yeni söylentilere göre, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 2020'nin sonuna kadar piyasaya çıkacak ve RTX 2080 Ti'den % 40 daha hızlı olacak. 

Kitty Corgi, Twitter hesabında yeni Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ile ilgili bir takım bilgiler paylaştı. Corgi'nin çok az takipçisi olduğu düşünüldüğünde, paylaşılan bilgilerin doğruluğu süphe uyandırabilir. Ancak, Twitter hesabı, Nvidia’nın yaklaşmakta olan amper grafik kartı serisi hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıyor gibi görünüyor.

2020'nin En İyi Ekran Kartı

Corgi'ye göre; Nvidia’nın yeni nesil GeForce ekran kartları GTC'de piyasaya sürülebilir ve Nisan ayında satışa sunulabilir. Bu ekran kartları için, 2020'nin en iyi Nvidia GPU'ları olduğu söyleniyor.

Tweetlere göre, amper serisi GPU'lar beş farklı grafik kartına sahip olacak ve hepsi, oyunlarda gelişmiş, gerçekçi, ışık efektleri için ışın izleme yetenekleri sunacak. RTX Titan ve RTX 2080 Ti ekran kartlarında bulunan TU102 GPU'nun amiral gemisi, amper takibi olacak bir Nvidia GA102 GPU olacak. Bunun, yeni nesil Titan ve GeForce RTX 3080 Ti'ye güç vereceği varsayılıyor.  

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, şimdiye kadar piyasaya sürülen en iyi ekran kartı olacak gibi görünüyor. 

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