Nvidia RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti'den % 40 Daha Hızlı Olarak Geliyor

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen Nvidia RTX 3080 Ti, yeni amper söylentileriyle birlikte geliyor. Yeni söylentilere göre, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 2020'nin sonuna kadar piyasaya çıkacak ve RTX 2080 Ti'den % 40 daha hızlı olacak.

Kitty Corgi, Twitter hesabında yeni Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ile ilgili bir takım bilgiler paylaştı. Corgi'nin çok az takipçisi olduğu düşünüldüğünde, paylaşılan bilgilerin doğruluğu süphe uyandırabilir. Ancak, Twitter hesabı, Nvidia’nın yaklaşmakta olan amper grafik kartı serisi hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıyor gibi görünüyor.

Corgi'ye göre; Nvidia’nın yeni nesil GeForce ekran kartları GTC'de piyasaya sürülebilir ve Nisan ayında satışa sunulabilir. Bu ekran kartları için, 2020'nin en iyi Nvidia GPU'ları olduğu söyleniyor.

Tweetlere göre, amper serisi GPU'lar beş farklı grafik kartına sahip olacak ve hepsi, oyunlarda gelişmiş, gerçekçi, ışık efektleri için ışın izleme yetenekleri sunacak. RTX Titan ve RTX 2080 Ti ekran kartlarında bulunan TU102 GPU'nun amiral gemisi, amper takibi olacak bir Nvidia GA102 GPU olacak. Bunun, yeni nesil Titan ve GeForce RTX 3080 Ti'ye güç vereceği varsayılıyor.

1 Surprisingly, the next gen chip will be based on Samsung 10nm node 2 Not very solid about what GA102 really got, may struggle to be 40% above 2080ti, but bound to be under that number if compared against full bore TU102 3 SLi will be available to GA102 ONLY 4 RTX for everyone pic.twitter.com/b5YAKmOmgf