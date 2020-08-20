Nvidia Yeni Ekran Kartı RTX 3090 Fiyatıyla Cep Yakacak

Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları için açılış etkinliğine iki haftadan az bir süre kaldı ve şimdi RTX 3090 fiyatı ortaya çıktı. Doğru sızıntılarıyla tanınan bir Chiphell forum yazarı RTX 3090 fiyatının cep yakacağını söylüyor.

Nvidia RTX 3090 fiyatı için 1399 dolar hedef gösteriliyorken RTX 3090 FE sürümü için 100 dolar daha pahalı olması bekleniyor. RTX 3090, Nvidia'nın şu anda en güncel ekran kartı 2080 Ti'dan 400 dolar daha pahalı olmasıyla çok konuşulacak gibi gözüküyor.

Nvidia RTX 3090 fiyatı 2000 dolar olabilir

RTX 3090 fiyatı için 1399 doları gözden çıkaracağınız bir iddianın haricinde TechSpot'a göre, RTX 3090 kartının fiyatı 13.999 Çin Yuanı (1999 dolar) olarak listeleniyor. Her iki sızıntı kapsamında da RTX 3090'nın eski kartlara göre daha pahalı olacağını ve kullanıcıların cüzdanı açması gerektiğini gösteriyor.

Bu çılgın fiyat etiketinin haricinde RTX 3090'nın 24GB GDDR6 belleğe sahip olacağı da iddia ediliyor. Bu bellek boyutu RTX 3090'nın, 2.499 dolara satışa sunulan Titan RTX halefi olarak konumlandırdığı anlamına gelebilir.