NVIDIA RTX 3090 Ti (24 GB VRAM) Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Şu sıralar satışta olan ekran kartları gerçekten de güçlü performansa sahipler. Peki limitleri biraz daha zorlamaya ne dersiniz? Yeni bir sızıntı ile birlikte NVIDIA RTX 3090 Ti (24 GB VRAM) ekran kartının çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki RTX 3090 Ti ne zaman satışa sunulacak?

Nvidia RTX 3090 Ti Çıkış Tarihi Ne Zaman?

VideoCardz tarafından ortaya atılan rapora göre 24 GB VRAM ile kutudan çıkacak olan RTX 3090 Ti, 27 Ocak 2022 tarihinde satışa sunulacak. Yeni ekran kartı 10.752 CUDA Çekirdekleri ve 84 RT Çekirdekleri gibi detaylar ile performansın limitlerini zorlamayı hedefliyor.

RTX 3070 Ti Ertelenecek!

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Igor tarafından paylaşılan başka bir raporda RTX 3070 Ti (16 GB) ile ilgili bazı kötü açıklamalarda bulunuldu: Bu kapsamda RTX 3090 Ti ile ilgili planların korunduğunu vurgulayan Igor, RTX 3070 Ti ekran kartının büyük bir olasılıkla birkaç ay gecikeceğini işaret etti.

Bu sızıntıdaki önemli belirsizliklerden birisi ise, RTX 3050'nin ne olacağı ile ilgili. Igor, CES 2022 sırasında yalnızca RTX 3090 Ti'ın tanıtılmasının beklendiğini vurgularken, RTX 3050 (8 GB) ile ilgili herhangi bir detaya değinmedi. Bu, söz konusu ekran kartı için de bir gecikme yaşanacağı anlamına gelebilir.

Peki siz bu sızıntı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketin yeni ekran kartı modelleri ne zaman tanıtılacak ve satışa sunulacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.