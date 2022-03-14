Nvidia RTX 3090 Ti Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Nvidia'nın bir sonraki süper güçlü grafik kartını dört gözle bekleyen insanlar için hem iyi hem de kötü haberler getiren yeni bir Nvidia RTX 3090 Ti sızıntısı ortaya çıktı.

İyi haber şu ki, Nvidia GeForce RTX 3090 Ti nihayet 29 Mart'ta piyasaya sürülecek gibi görünüyor, ki bu oldukça yakın bir tarih. RTX 3090 Ti'yi en son Ocak ayının başında Nvidia'nın CES 2022 açılış konuşması sırasında bize hızlı bir bakış attığı ve ay içinde daha fazlasını öğreneceğimize dair bir söz verdiği zaman görmüştük. Bununla birlikte o zamandan beri süren sessizlik Nvidia'nın bazı açıklanmayan sorunlar nedeniyle GPU'yu ertelemeyi düşündüğünü öne sürdürmüştü (söylentiler bunun GPU'da kullanılan GDDR6X belleğiyle ilgili sorunlardan kaynaklanabileceğine değiniyordu).

Ancak Videocardz'ın bildirdiğine göre birileri Nvidia'nın RTX 3090 Ti için lansman planlarını sızdırdı. Şirket görünüşe göre GPU'nun çıkış tarihini 29 Mart olarak belirledi. Bu, RTX 3090 Ti'nin gizlice iptal edildiğinden endişelenen herkes için iyi bir haber. Sonuçta öyle bir durumda bu yıl içinde yeni nesil RTX 4000 serisi GPU'ları görmemiz muhtemel olabilirdi, bu da RTX 3000 serisi kartları görece daha eski bir model yapıyor.

Nvidia'nın 29 Mart Programı

Yine de fazla heyecanlanmadan önce bu sızıntının hâlâ doğrulanmadığını belirtelim. Sızıntıya göre 29 Mart çok yoğun bir gün olacak çünkü Nvidia görünüşe göre GPU'yu piyasaya sürüp mağaza raflarına koymakla kalmıyor, aynı zamanda incelemelerin de o gün yayınlanacağını söylüyor. Bu bizi birkaç nedenden dolayı endişelendirmeli. Birincisi, bazen şirketlerin kritik konularda endişeleri varsa incelemeleri lansman gününe kadar erteledikleri görülüyor ve bu pek de iyi bir haber değil. Ayrıca önceki grafik kartlarında olduğu gibi stokların az olması bekleniyor, özellikle de böyle niş bir grafik kartı için. İnanılmaz derecede hızlı tükenmeleri muhtemel, bu nedenle potansiyel alıcıların 3090 Ti kartları satışa çıkar çıkmaz siparişlerini vermeleri gerekecek ve bu da herhangi bir inceleme okumak için zamanınız olmayacağı anlamına geliyor.

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