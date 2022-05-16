NVIDIA'nın RTX 40 Serisi Ekran Kartları Beklenenden Erken Gelebilir

Görünüşe göre NVIDIA'nın yeni nesil RTX 40 serisi ekran kartları, başlangıçta beklenenden daha erken piyasaya sürülecek. Yeni bir sızıntıya göre NVIDIA'nın yaklaşan kartları Temmuz ortasına kadar kullanılabilir hâle gelebilir.

Teknoloji uzmanı kopite7kimi, Ada mimarisine dayanan RTX 40 serisinin mağaza raflarına ne zaman ulaşmasını beklendiği konusunda bir güncelleme sağladı; kopite7kimi ekran kartlarının üçüncü çeyreğin “erken” aşamalarında geleceğini belirtti. Yılın üçüncü çeyreği 1 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor. Kartların gerçekten de o dönemde piyasaya sürülmesi planlanıyorsa bu teorik olarak Temmuz veya Ağustos ayında lansmanın gerçekleşeceği anlamına geliyor. VideoCardz, "Temmuz ortası" diye yanıtladığı tweet'i hakkında daha fazla açıklama isteyen sızdıran kişiye ulaştı.

NVIDIA Computex Etkinliğinde Yeni Kartlarını Duyurabilir

NVIDIA bizzat 23 Mayıs'ta Computex 2022 açılış konuşmasında yer alacağını doğruladı. Altı açılış konuşmacısından biri, GeForce kıdemli başkan yardımcısı Jeff Fisher olacak. Yönetici, şirket ve ortaklarının "etkinlikte hem kurumsal hem de tüketici cephelerinde yeni gelişmeleri ve ürünleri duyuracağını" belirtti ve bu, kopite7kimi'nin RTX 40 ekran kartlarının Temmuz ayında piyasaya sürüleceği iddiasını doğruluyor gibi görünüyor.

Bu yeni nesil kartlar Temmuz'daki piyasaya sürülmeleri için hazırlanıyorlarsa gelecek haftaki Computex etkinliği onları resmî olarak tanıtmak için mükemmel bir fırsat.

VideoCardz'ın vurguladığı gibi tarihsel olarak NVIDIA, yüksek kaliteli ekran kartı serisini orta seviye ve giriş seviyesi varyantlarından önce piyasaya sürmeyi tercih ediyor. Bu nedenle RTX 4090, 4080 ve 4070 önümüzdeki hafta Computex'te tanıtılabilir ancak hangi kartların mağaza raflarına daha önce geleceğini yalnızca zaman gösterecek.