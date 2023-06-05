NVIDIA RTX 4000 Super Serisi Özellikleri Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve çıktığı tarihten beri piyasadaki en güçlü grafik kartı nesli olarak görülen RTX 40 ailesi, yakın zamanda yeni üyelerine kavuşuyor. Her nesilde olduğu gibi yine Super ismi ile klasik grafik kartlarının gelişmiş versiyonları yakında çıkış yapacak.

Bugün gerçekleştirilen bir sızıntıda RTX 4000 Super ailesinin sahip olacağı özellikler belli oldu. Grafik kartlarının 2023 yılının 4. çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.

NVIDIA RTX 4000 Super Özellikleri

CUDA Çekirdekleri Bellek Veri Yolu Bant Genişliği VRAM TGP Fiyat RTX 4060 Super 5120 192-bit 432 GB/s 12 GB 200 W 399 dolar RTX 4070 Super 8192 256-bit 672 GB/s 16 GB 280 W 699 dolar RTX 4080 Super 13312 320-bit 840 GB/s 20 GB 350 W 1199 dolar RTX 4090 Super 18432 384-bit 1152 GB/s 24 GB 450 W 1999 dolar

Super serisiyle birlikte grafik kartlarının birçok özelliğinde artış yaşandığı gözlenebiliyor. Özellikle RTX 4090 Super'in söylentilere göre RTX 4090 Ti'ın sahip olacağı CUDA çekirdeklerinden biraz daha fazla olması, Super serisinde benimsenen tasarım fikrini ortaya koyuyor. Öte yandan RTX 4090 serisi bile 450 W TGP'ye sahipken Super modelinin yine aynı güç tüketimi ile gelmesi, mümkün değil gibi görünüyor.

Hem fiyatı hem de performansıyla RTX 4000 Super serisinin yıldızı ise RTX 4060 Super olacak gibi duruyor. 12 GB VRAM ve 432 GB/s bant genişliğiyle öne çıkan grafik kartı, orta seviye bilgisayarlar için vazgeçilmezlerden biri olabilir.

RTX 4000 Super serisinin yakın zamanda performansıyla öne çıkan AMD Radeon RX 7000 serisini tahtından edeceği belirtiliyor. Öte yandan sızıntılarda oldukça büyük geliştirmeler yapıldığı gözlemlense de RTX 3000 Super serisinin beklenenin altında özellikler ile sunulduğu göz önüne alındığında, heyecanlanmamakta fayda var.