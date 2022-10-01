NVIDIA RTX 4090 Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı

NVIDIA'nın iki haftadan kısa bir süre içinde raflardaki yerini alacak olan RTX 4090 ekran kartının benchmark sonuçları ortaya çıktı ve pek çok kullanıcı bu sonuçlar karşısında hayal kırıklığı yaşayabilir.

[GB5 GPU] Unknown GPU

CPU: AMD Ryzen 9 7950X (16C 32T)

Min/Max/Avg: 5549/5690/5685 MHz

Codename: Raphael

CPUID: A60F12 (AuthenticAMD)

GPU: GeForce RTX 4090

API: CUDA

Score: 417713, +168.6% vs RTX 3070

VRAM: 23.99 GBhttps://t.co/BFyQ6acdRY — Benchleaks (@BenchLeaks) October 1, 2022

Ekran kartı, Twitter'da Benchleaks tarafından belirtildiği gibi Geekbench CUDA testinde Wccftech'in, VideoCardz aracılığıyla tespit ettiği adımlardan geçti. Her zaman olduğu gibi bunun ilk testlerden ibaret olduğunu belirtmek gerek ancak RTX 4090 için bildirilen iki puan 417.713 ve 424.332, yani esasen 420.000 civarında.

Mevcut En Hızlı Modelden Bile %60 Daha Hızlı

Geekbench CUDA karşılaştırmalarına göre bu, RTX 4090'ı önceki model 3090'dan %80'e yakın ve en hızlı Ampere kartı RTX 3090 Ti'den yaklaşık %60 daha hızlı yapıyor.

NVIDIA'nın amiral gemisi ekrsan kartının test edildiği PC'nin bir Ryzen 9 7950X işlemciye (bir X670E anakartta) sahip olduğunu ve 32GB DDR5-6000 RAM ile donatıldığını, yani çevre bileşenlerinin güçlü olduğunu unutmayın.

Peki siz ilk test sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.