NVIDIA RTX 4090'ın Çıkış Tarihi Sızdırıldı

NVIDIA'nın üst düzey AD102 GPU'sunu kullanan GeForce RTX 4090 ekran kartının bu yılın Ekim ayında satışa çıkması planlanıyor. Başlangıçta GeForce RTX 4090'ın Haziran başında piyasaya çıkacağı söylenmişti ve NVIDIA şu anki durumundan çok daha erken piyasaya sürme niyetindeydi ancak NVIDIA'nın yeni amiral gemilerine yer açmak için GeForce RTX 30 serisi kartlarının stoğundan kurtulmaya karar vermesi sonrası RTX 4090 lansmanını erteledi.

Şu anda NVIDIA, fiyat indirimleri ve özel promosyonlar sunmak için ortaklarıyla birlikte çalışarak üst düzey GeForce RTX 30 stoklarını eritmek için her türlü çabayı gösteriyor. Şirket, yakın zamanda bazı RTX 30 Founders Edition grafik kartlarının fiyatını düşürerek, yeni nesil piyasaya sürülmeye hazır olmadan önce bu kartlardan bir an önce kurtulmak istediklerini daha da belli edecek.

RTX 4090 Ekim Ayında Raflarda Olabilir

GeForce RTX 4090 ile ilgili olarak, NVIDIA henüz kesin bir karar vermedi bu nedenle henüz bir lansman tarihi onaylanmış değil. Lansman tarihleri ​​bir duyurudan haftalar önce değişebilir.

Başka bir kaynak olan Moore's Law is Dead'e göre AD102 GPU tabanlı amiral gemisi ekran kartının Ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Daha önce sızıntılarıyla ünlenmiş Kopite7kimi de kartın yılın 4. çeyreğinin başlarında yani Ekim aylarında piyasaya çıkacağını düşünüyor.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti'ın 600W güce ihtiyaç duyacağı söyleniyor ancak Ti'ın çıkış tarihi ertelenebilir. Şu anki tahminler 4090 Ti'ın bir süre daha geç çıkacağı yönünde.