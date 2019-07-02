NVIDIA, RTX SUPER Serisi Ekran Kartlarını Tanıttı! İşte Özellikleri ve Fiyatları

NVIDIA, RTX SUPER serisi yeni ekran kartlarını tanıttı. RTX SUPER serisi geçen yıl piyasaya sürülen mevcut RTX serisi grafik kartlarının yükseltilmiş bir sürümü olarak lanse edildi. Sizler için RTX SUPER 2060, RTX SUPER 2070 ve RTX SUPER 2080'in özelliklerini ve fiyatlarını derledik.

RTX SUPER 2060 Özellikleri ve Fiyatı

RTX SUPER 2060'da %22'ye varan gelişmiş performans ve standart RTX 2060'a kıyasla kare hızında genel olarak %15 civarında ortalama bir iyileştirme yapılmış. NVIDIA, yeni modelin GTX 1080'den daha hızlı olduğunu iddia etmekte. RTX SUPER 2060, 8 GB GDDR6 bellek ile birlikte geliyor. RTX SUPER 2060, 399 dolarlık fiyatla 9 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacak.

RTX SUPER 2070 Özellikleri ve Fiyatı

RTX SUPER 2070'in RTX 2070'ten %24 daha hızlı olduğu söyleniyor. NVIDIA, RTX SUPER 2070'in GTX 1080 Ti'den daha hızlı ve etkileyici olduğunu söylemekte. RTX SUPER 2070, mevcut RTX 2070'in yerine gelecek ve 499 dolalık fiyat etiketi ile 9 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacak.

RTX SUPER 2080 Özellikleri ve Fiyatı

RTX SUPER 2080'in bellek hızı 14Gbps'den 15.5Gbps'e çıkarıldı. RTX SUPER 2080, şu anki RTX 2080'in yerine geçecek ve 699 dolarlık fiyat etiketiyle satışta olacak. Ekran kartının 23 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Sizler yeni tanıtılan RTX SUPER serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!