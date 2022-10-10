Nvidia RTX Titan Ada Yangın Tehlikesi Sebebiyle İptal Edildi

Son yılların inovatif şirketlerinden biri olan Nvidia, RTX 40 serisi ile rakiplerine kıyasla ne kadar önde olduğunu kanıtladı. 24 GB GDDR6X bellek kapasitesine sahip olan kart, önceki nesle kıyasla %80 daha fazla performans verecek. Fakat böylesine güçlü bir GPU'dan sonra Nvidia geri durmak istemedi. Üzerinde çalışılan yeni ekran kartının 48 GB belleğe sahip olması bekleniyordu. Ancak RTX Titan Ada kod adlı ekran kartı projesi iptal edildi.

Ayrı bir seri ya da RTX 4090 Ti ismiyle tanıtılması beklenen ekran kartı, profesyonellere yönelik olacaktı. 48 GB GDDR6X belleğe sahip olması beklenen Titan Ada, güç kaynağında yaşanan erimeler sebebiyle rafa kaldırıldı.

1000 W Güç Tüketimine Sahip Olacaktı!

Şimdiye kadarki tüm ekran kartlarını katlayarak birinci sıraya oturması beklenen RTX 4090 Ti'ın 1000 Watt'a kadar ulaşabilen güç tüketimine sahip olacağı düşünülüyordu. RTX 4090'ın dahi 450 W değerlerini görebildiği düşünüldüğünde bu tüketim fazlasıyla normal. Ancak piyasadaki birçok güç kaynağı, RTX Titan Ada için yeterli imkanları sağlayacak düzeyde değil. Yapılan testler sonrasında güç kaynaklarının bozulduğu, GPU ve anakartın çeşitli noktalarında erimeler yaşadığı saptandı.

İçerik üreticileri, geliştiriciler ve profesyonel kullanım için üretilen Titan serisi ekran kartları, her zaman sahip olduğu yüksek kapasite ve güç tüketimiyle öne çıkıyordu. Fakat eğer iddialar doğruysa hiçbiri RTX 4090 Ti'ın yanına yaklaşacak düzeyde değil. Yangın riski tehlikesinin farkında olan Nvidia, böylesine güçlü bir kart için şimdilik bekleme kararı aldı. Firmanın bu kararının arkasında 27 Gbps bellek ve GDDR7 gibi teknolojilerin geliştirilmesini beklemek olabilir.