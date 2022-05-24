NVIDIA Sıvı Soğutmalı Ekran Kartları Geliştiriyor

NVIDIA, büyük miktarda veriyi işleyen ve yapay zekâ modellerini eğiten veri merkezlerinin enerji kullanımını azaltmak için yeni planını açıkladı: sıvı soğutmalı ekran kartları. Şirket, Computex'te A100 bilgi işlem kartının sıvı soğutmalı bir versiyonunu piyasaya sürdüğünü duyurdu ve hava soğutmalı versiyonundan %30 daha az güç tükettiğini söyledi.

NVIDIA ayrıca bunun sadece bir seferlik olmadığını, yol haritasında zaten daha fazla sıvı soğutmalı kart bulunduğunu ve teknolojiyi kapalı alanlarda serin kalması gereken araç içi sistemler gibi diğer uygulamalara getirmenin yollarını arıyor. Elbette Tesla'nın aşırı ısınan çipler için yaptığı piyasadan geri çekme, sıvı soğutma ile bile bunun ne kadar zor olabileceğini gösteriyor.

NVIDIA'ya göre karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmek için gereken enerjiyi azaltmak büyük bir etki yaratabilir. Şirket, veri merkezlerinin dünyadaki elektriğin %1'inden fazlasını kullandığını ve bunun %40'ının soğutmaya bağlı olduğunu söylüyor. Bunu neredeyse üçte bir oranında azaltmak büyük bir olay olsa da ekran kartlarının denklemin yalnızca bir parçası olduğunu belirtmek gerek. CPU'lar, depolama ve ağ ekipmanları da güce ve soğutmaya ihtiyaç duyuyor. NVIDIA'nın iddiası, sıvı soğutmayla ekran kartı hızlandırmalı sistemlerin yapay zekâ ve diğer yüksek performanslı görevlerde yalnızca CPU sunucularından çok daha verimli olacağı yönünde.

Sıvı Soğutma Neden Hava Soğutmaya Göre Daha Popüler?

Büyük bir su soğutma sistemleri üreticisi olan Asetek'e göre süper bilgisayarlardan özel oyun PC'lerine ve hatta birkaç telefona kadar yüksek performanslı kullanım durumlarında sıvı soğutmanın popüler olmasının bir nedeni var: sıvılar ısıyı havadan daha iyi emiyor. Ilık sıvıya sahip olduğunuzda tüm binadaki havayı soğutmaya veya tüm ısıyı boşaltan bir karttaki belirli bileşenlere hava akışını artırmaya çalışmakla karşılaştırıldığında soğuyabilmesi için başka bir yere aktarmak nispeten daha kolay.

Enerji verimliliğinin yanı sıra, sıvı soğutmalı kartların hava soğutmalı muadillerine göre başka bir bonusu daha var. Önemli ölçüde daha az yer kaplıyorlar, bu da aynı miktarda alana daha fazla şeyi sığdırabileceğiniz anlamına geliyor.

Tüm bunlar NVIDIA'nın oyun odaklı kartları için referans tasarımlarına sıvı soğutma oluşturarak sıvı soğutmayı daha da yaygınlaştırmaya çalışıp çalışamayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Şirket bunu yapmak için herhangi bir plandan bahsetmiyor, sadece "öngörülebilir gelecek" için "yüksek performanslı veri merkezi GPU'larımızda sıvı soğutmayı desteklemeyi" planladıklarını söylüyorlar.