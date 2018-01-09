Nvidia, Spectre Güvenlik Açığı İçin Ekran Kartı Sürücü Güncellemesi Yayınladı

Teknoloji dünyasını takip ediyorsanız geçtiğimiz hafta duyurulan Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarını duymuşsunuzdur; eğer konu hakkında bilginiz yoksa bu güvenlik tehditlerini kısaca özetleyelim; Meltdown ve Spectre, donanımsal bir tasarım açığından faydalanarak belleğinize yazılan şifre gibi hassas verilere erişilmesini sağlayan açıklar. Bu açıkların düzeltilmesi için sadece donanımsal mikro kod güncellemeleri yeterli olmuyor, bunun yanında işletim sistemlerinin ve donanım sürücü yazılımlarının ve firmwarelerin de kapsamlı güncellemeler alması gerekiyor.

Bilgisayar ekosisteminde Google, Microsoft, Intel gibi büyük firmalar Meltdown ve Spectre karşısında güncellemeler yayınlayacaklarını ve en kısa süre içerisinde bu açıkları kapatmaya çalışacaklarını duyurmuşlardı. Nvidia da bu firmaların arasına katıldı ve Spectre adlı güvenlik açığı için tedbirler içeren yeni GeForce ekran kartı sürücüsünü yayınladı. 390.65 sürüm numarasına sahip yeni ekran kartı sürücüsü güvenlik tedbirlerinin yanısıra Fortnite oyunu için optimiasyon iyileştirmeleri de içermekte.

Nvidia, daha önceden Nvidia ekran kartlarının sadece Spectre'den etkilenebileceğini, ekran kartı sürücülerinin Meltdown karşısında herhangi bir açık barındırmadığına inandığını belirtmişti. Yeni güncelleme Spectre açığını yamalıyor; fakat detay paylaşılmıyor.

Sisteminizle uyumlu en güncel Nvidia ekran kartı sürücünü indirip kurmanız için GeForce Experience yazılımını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Sisteminizle uyumlu sürücüyü otomatik tespit ederek indiren bu yazılımı aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz: