NVIDIA: Tam Oyun Performansı İçin Sürücü Güncellemesi Şart

Oyunlardan tam performans elde etmek için iyi bir donanım kadar yazılım da önemli. Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden NVIDIA, son 5 yılda 108 sürücü güncellemesi yayınlayarak yazılımın önemine dikkat çekti.

Son yıllarda inanılmaz bir dönüşüm geçiren oyun sektörü en hızlı büyüyen sektörlerden biri. 2019’da dünyada 150 milyar dolar, Türkiye’de ise 1 milyar dolar seviyesinde pazar hacmine sahip olan sektör, her geçen gün yenilenerek gelişmeye devam ediyor. Bunun başlıca nedeni oyun firmalarının her yıl ürettiği üst seviye grafiklere sahip yüksek bütçeli oyunlar. Donanım üreticileri ise bu oyunları en yüksek performans ile destekleyebilmek için sadece ürettikleri donanım ürünlerine bağlı kalmıyor. Oyun sektörüne yön veren dünyanın en büyük donanım üreticilerinden NVIDIA, rakiplerinin aksine düzenli olarak her büyük oyun için özel olarak sunduğu yazılım güncellemeleriyle ürünlerinin performansını her zaman maksimum düzeyde tutuyor.

Sürücü güncellemelerinin önemini vurgulayan NVIDIA Türkiye Sorumlusu Can Us, son 5 yıl içinde tam 108 sürücü güncellemesi yayınlayarak 252 oyuna ve ek pakete destek sunduklarını belirtti. Yayınladıkları her güncellemeyle oyunlarda hissedilir bir fps artışı sağladıklarını ifade eden Us sözlerine şöyle devam etti: “Dönemin oyun teknolojisine göre üretilen ekran kartları, oyun alanında yeni teknolojiler ve oyun grafikleri geliştikçe performans açısından yetersiz kalabiliyor. Yayınladığımız güncellemeler ile ekran kartlarımızı son oyun teknolojilerine göre optimize ederek bu oyunların grafiklerine uyumlu hale getiriyoruz. “Frames Win Games” sloganıyla ürettiğimiz ekran kartlarını sürücü güncellemeleriyle destekleyerek kartların her daim maksimum FPS değeri sunduğundan emin oluyoruz. Bu sayede oyuncuların rekabette hiçbir zaman geri kalmamasını sağlamayı hedefliyoruz.”