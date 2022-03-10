Nvidia ve Samsung'u Hackleyen Grup Şimdi de Vodafone'u Tehdit Ediyor

Ünlü operatör şirketi Vodafone, giderek eylemlerini arttıran Lapsus$ hacker grubunun eline düşmüş gibi görünüyor. Daha farkına bile varamadan Lapsus$ tarafından veri ihlaline maruz kalmış durumdalar.

Hacker grubu kısa bir süre önce Telegram kanalında bir anket yayınladı ve abonelerine bir sonraki veri sızıntısını hangi firmadan istedikleri soruldu. Ankette üç seçenek mevcuttu: Vodafone, Impresa ve MercadoLibre/MercadoPago.

Sondaki Arjantinli bir e-ticaret şirketi, Impresa ise 2021'in sonlarında büyük bir veri ihlali yaşayan Portekizli bir medya holdingi.

Vodafone Hackerları Soruşturuyor

Ancak oyların %50'sinden fazlasını alarak ankette önde olduğu iddia edilen Vodafone, herhangi bir hack olayının farkında olmadığını söylüyor. Bir Vodafone sözcüsü, "Bu iddiayı kolluk kuvvetleriyle birlikte araştırıyoruz ve bu noktada iddianın güvenilirliği hakkında yorum yapamıyoruz" diyerek şöyle devam etti: "Ancak iddiada atıfta bulunulan veri havuzlarının türlerinin özel kaynak kodu içerdiği ve müşteri verilerini içermediğini söyleyebiliriz."

Lapsus$ hacker grubunun söylemleri doğruysa 200 GB Vodafone'un kaynak kodunu sızdıracak. Saldırıda herhangi bir virüs veya fidye yazılımının kullanılıp kullanılmadığını veya şirketin tehdit aktörleriyle pazarlık yapıp yapmadığı bilinmiyor

Lapsus$, son birkaç aydır iş dünyasını kasıp kavuruyor. İddiaya göre şimdiden çok sayıda Samsung hassas verisini sızdırdı. Ayrıca son zamanlarda Nvidia'dan on binlerce Nvidia çalışanının kullanıcı adları ve şifreleri de dahil olmak üzere bir terabaytlık veri sızdırdılar.