NVIDIA'ya Göre RTX 2080, Yeni Nesil Konsollardan Kuvvetli

Yeni nesil PlayStation ve Xbox konsolları halen geliştirilme aşamasındalar ve önümüzdeki senenin son çeyreğinden önce de piyasada olmayacaklar. Bir takım detaylar paylaşılmış olsa da henüz her iki konsolun teknik detayları hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi de değiliz. Ancak NVIDIA cephesinden oldukça iddialı bir açıklama geldi. Ekran kartı üreticisi, GeForce RTX 2080'in yeni nesil konsollardan daha kuvvetli olduğunu söyledi.

Dün Çin'de GTC China 2019 konferansı düzenlendi. Bu konferansa katılımda bulunan büyük isimlerden bir tanesi de NVIDIA idi. Üst Yönetici Jensen Huang tarafından yapılan NVIDIA sunumu sırasında ekranlara GeForce GTX 98M ekran kartlı Lenovo Y900 model dizüstü bilgisayar ile GeForce RTX 2080 ekran kartlı Lenovo Y740 model dizüstü bilgisayarın karşılaştırıldığı bir slayt geldi. Bu slaytın en dikkat çeken yanlarından bir tanesi ise 'GeForce RTX 2080 > NEXT GEN CONSOLE (YENİ NESİL KONSOL)' ifadesi oldu.

Bu ifade elbette kafa karıştırıcı bir ifade. Çünkü burada hangi 'yeni nesil konsol'dan bahsedildiği belli değil. PlayStation 5 mi? Xbox Series X mi? Eğer Xbox Series X ise, üst seviye model mi yoksa alt seviye model mi? Yoksa hem PlayStation 5 hem de Xbox Seris X mi işaret ediliyor? Yani ucu epey açık ve iddialı bir ifadenin kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Görünen o ki ekran kartı üreticisi ekran kartına hiç olmadığı kadar çok güveniyor.

Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, GeForce RTX 2080 bir buçuk yıldır piyasada ama başta da belirttiğimiz gibi PlayStation 5 ve Xbox Series X için bir seneye yakın bir süre var. Bu zaman zarfında da hem Sony hem de Microsoft için ekran kartı işlemcilerini daha da güçlendirebilecekleri bir süre mevcut.

Bakalım yeni nesil oyunlar geldiğinde GeForce RTX 2080 nasıl bir performans gösterecek? Gerçekten de yeni nesil konsollardan kuvvetli mi, hep birlikte göreceğiz.

İddialı açıklamanın olduğu kısmı, aşağıdaki videonun 21:11 noktasında görebilirsiniz.