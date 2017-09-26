NVIDIA, Yapay Zeka Maliyetlerini Düşürecek TensorRT 3 Yazılımı Duyurdu

Ekran kartı sektörünün öncülerinden NVIDIA, yapay zeka çalışmalarına devam ediyor. Sürücüsüz araçlar ve robotlar için süren yapay zeka çalışmalarında, sunuculara ve bulut bilişime yardımcı olmak adına yeni çözümler sunan şirket, TensorRT yazılımının yeni sürümünü duyurdu. TensorRT 3 adını taşıyan yazılım, yapay zeka uygulamaları dağıtmak için bir derleyici olacak ve altyapı sunacak. Yazılım aynı zamanda yapay zeka maliyetlerini de düşürecek.

NVIDIA CEO'su Jenser Huang, şirketin yapay zeka odaklı çalışmalarını geçtiğimiz gün Çin'de anlattı. Çin'in en büyük bulut bilişim şirketleri ve donanım üreticileriyle ortaklıklar kuracaklarını açıklayan Huang, son yıllarda yaptıkları yatırımların devam edeceğini açıkladı.

Yapay zekaya yönelik görüşlerini aktaran Huang, "Yapay zeka topluma yardımcı olmak için çağımızın en önemli teknoloji gelişimidir. Dünyanın önde gelen bulut sağlayıcıları, Volta GPU'lar ve NVIDIA yazılımı ile dünyanın en iyi yapay zeka platformunu kuruyoruz. Tıpta, araçlarda, hassas imalatta ve daha pek çok alanda inanılmaz ilerlemeler göreceğiz" dedi.

TensorRT 3 yazılımını da duyuran ünlü CEO, ABD ve Çin'deki teknoloji devleri de dahil olmak üzere 1200'den fazla şirketin bu yazılımı kullandığını açıkladı. Yapay zeka çalışmalarında maliyetleri düşüren bu yazılımın, sürücüsüz araçlarda ve robotlarda kullanılması bekleniyor.