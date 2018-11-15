Nvidia Yeni Ekran Kartı Quadro RTX 4000'i Duyurdu

Yıllık Autodesk University Konferansı'nda sahne alan Nvidia, yeni ekran kartı Quadro RTX 4000’in duyurusunu yaptı. RTX 4000, firmanın Turing mimarisine sahip ilk orta seviye GPU'su olarak gelecek ve bu özelliği onu Quadro RTX ailesinin diğer üyeleri Quadro RTX 8000, RTX 6000 ve RTX 5000'den ayıran en büyük fark olacak.

Bir önceki jenerasyon olan Quadro P4000'den %40 daha fazla bant genişliği sunan Quadro RTX 4000, birçok kasaya uyumlu olabilmesi için tek slotlu olarak tasarlanmış. Kartın üzerinde gerçek zamanlı ray tracing sağlayan 36 RT çekirdek bulunuyor. 8K'ya kadar olan videoları kodlayıp çözebilen bu ekran kartında, 2304 CUDA ve 288 Tensor çekirdeği yer alıyor.

Quadro RTX 4000’de, RTX 2070'de de bulunan TU106 çekirdekleri ve 8 GB GDDR6 çip kullanılmış fakat Nvidia kartı 160W olarak üretilmiş. Ayrıca Nvidia’nın clockspeed'i biraz kısıtlamış olmasından dolayı Quadro RTX 4000'in zirve performansı RTX 2070'ye göre biraz düşük kalıyor.

FP32 sayesinde 7.1 teraflop işlem yapabilen Quatro RTX 4000, derin öğrenme için kullanıldığında da FP16’nın 57 teraflopluk gücünden faydalanabiliyor.

Virtual Link için donanım desteğine de sahip olan Quatro RTX 4000 yıl sonundan itibaren satışa çıkarılacak.