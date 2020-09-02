NVIDIA, Yeni Ekran Kartları ile Birlikte Yeni Teknolojilerini Duyurdu

NVIDIA, yeni GeForce RTX 30 serisi ekran kartları (GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090) ile birlikte yeni teknolojilerini de duyurdu. NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast ve NVIDIA Omniverse Machinima, GeForce oyuncuları için sunulan yeni platformlar.

GeForce RTX 30 Serisi Ekran Kartları ile Duyurulan Yeni NVIDIA Teknolojileri

NVIDIA Reflex

NVIDIA Reflex, sistem gecikmesini optimize eden ve ölçen yeni teknoloji paketini temsil ediyor. Bunlar arasında, gecikmeyi yüzde 50’ye kadar azaltan ve Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite ve Valorant gibi popüler e-spor oyunlarına entegre edilen NVIDIA Reflex Düşük Gecikme Modu da yer alıyor. NVIDIA Reflex Latency Analyzer ise mouse’lardan gelen girdiyi algılayan ve ardından ortaya çıkan piksellerin (örneğin, bir tabanca namlusundaki patlamanın ışığı) ekranda değişmesi için geçen süreyi ölçüyor. Reflex Latency Analyzer, bu sonbaharda piyasaya çıkacak olan Acer, Alienware, ASUS ve MSI’ın yeni 360Hz NVIDIA G-SYNC Esports monitörlere entegre edilmiş olacak. Bu özellik aynı zamanda ASUS, Logitech, Razer ve SteelSeries’in en iyi e-spor çevre birimleri tarafından da desteklenecek.

NVIDIA Broadcast

NVIDIA, yayıncılar için de NVIDIA Broadcast’i duyurdu. Bu teknoloji her mekanı bir yayın stüdyosuna dönüştürmek için standart web kameralarını ve mikrofonları akıllı cihazlara dönüştürüyor. Sesteki gürültüyü giderme, sanal arka plan efektleri ve web kamerası görüntüsünü otomatik çerçeveleme gibi RTX hızlandırmalı yapay zeka efektleriyle mikrofonların ve web kameralarının kalitesini artıran evrensel bir eklenti olan NVIDIA Broadcast ile evlerini bir yayın stüdyosuna dönüştürüyor.

NVIDIA Omniverse Machinima

Şimdilerde video oyunlarını kısa fimler yapmak için kullananlar için (Machinima olarak bilinen bir sanat dalı) Omniverse 3D workflow platform temelli NVIDIA Omniverse Machinima da tanıtıldı. Omniverse Machinima ile içerik oluşturucular, web kameralarını karakterleri canlandırmak için yapay zekaya dayalı poz algılama ile kullanabiliyor. Kullanıcılar sesleriyle yapay zeka yüz animasyonunu çalıştırabiliyor. Parçacıkları ve sıvıları gerçek hallerine en yakın şekilde canlandırıyor. Maddeler fiziksel olarak en doğru şekilde yansıtılıyor.

NVIDIA Stüdyo

GeForce RTX 30 Serisi ekran kartları, içerik üreticilere zamandan kazandıran avantajlar sağlıyor. Bu yeni ekran kartları daha hızlı ışın izleme ve yapay zeka destekli yeni nesil araçlar sunarak yaratıcı çalışmalardaki sıkıcı işleri tarihe gömüyor. 24 GB GDDR6X belleği, en zorlu AI algoritmalarının üstesinden gelebiliyor ve içerik üreticilerinin çok veri işlemeyi gerektiren büyük iş yüklerinin altından kalkabiliyor.

NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi Ekran Kartları Türkiye Fiyatları

GeForce RTX 3090, 3080 ve 3070 ekran kartları ASUS, Colourful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY ve Zotac gibi kart sağlayıcıları tarafından stok saatli ve fabrikada hız aşırtmalı modeller de dahil olmak üzere özel anakartlar olarak sunulacak. Founders Editions ise www.nvidia.com adresinden ulaşılabilir olacak. 24 Eylül’de piyasaya çıkacak GeForce RTX 3090 ekran kartının Türkiye fiyatı 14.400 TL, 17 Eylül’de bulunabilir olacak GeForce RTX 3080 ekran kartının Türkiye fiyatı 6690 TL, Ekim ayında satışa sunulacağı söylenen GeForce RTX 3070 ekran kartının Türkiye fiyatı ise 4805 TL.