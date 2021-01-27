Obezite Hastalığı Olanlar için Koronavirüs Aşısı Açıklaması

Obezite olanlar koronavirüs aşısı yaptırmalı mı? Koronavirüse karşı aşılama başladı. Rus doktordan obezite hastalarına koronavirüs aşısı açıklaması yapıldı. İşte Rus doktorun obezite hastalarına yaptığı açıklama.

Obezite Olanlar Koronavirüs Aşısı Yaptırmalı Mı?

Rus doktor İrina Dobretsova, obezite hastalarının koronavirüs aşısı yaptırıp yaptırmaması ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Dobretsova obezite hastalarının koronavirüs aşısı yaptırmasını önerdi. 65 yaşın üzerindeki vatandaşların ve 40 yaşın üzerinde şekeri yüksek seviyede olan vatandaşların da koronavirüs aşısı yaptırması gerektiğini belirten Rus doktor İrina Dobretsova, arteriyel hipertansiyon ve diğer kronik hastalıkları olan kişilerin de yüksek risk grubunda yer aldığını söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, koronavirüs aşısını yaptıran kişilerin koronavirüse yakalanabileceklerini, ancak hastalığı daha hafif ve komplikasyonsuz geçireceklerini söyledi.

Türkiye'de Önce Kimlere Aşı Yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan liste şu şekilde:

1. Aşamada Aşı Yapılacak Olan Kişiler

A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar.

C.65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler.

2. Aşamada Aşı Yapılacak Olan Kişiler

A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler: A1- Milli Savunma Bakanlığı, A2 - İçişleri Bakanlığı, A3 - Kritik görevlerdeki kişiler, A4 - Zabıta, özel güvenlik, A5- Adalet Bakanlığı, A6 - Cezaevi, A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar.

3. Aşamada Aşı Yapılacak Olan Kişiler

A. Kronik hastalığı olan kişiler: A1a - 40-49 yaş arası bireyler, A1b - 30-39 yaş arası bireyler, A1c - 18-29 yaş arası bireyler.

B. Diğer gruplar: B1- 40-49 yaş arası bireyler, B2-30-39 yaş arası bireyler, B3- 18-29 yaş arası bireyler.

4. Aşamada Aşı Yapılacak Olan Kişiler