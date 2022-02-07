Obi-Wan Dizisinin Çıkış Tarihi Sızdı!

Obi-Wan Kenobi'nin TV dizisinin çıkış tarihi çevrimiçi olarak sızdırıldı ve bize göre çıkış aralığı makul duruyor. 4 Şubat Cuma günü, Disney Plus'ın Kurumsal Program Yöneticisi Brandon San Giovanni'den Obi-Wan Kenobi'nin TV şovunun Mayıs 2022'de yayınlanacağını onaylayan bir tweet göründüğünde Star Wars hayranları çıldırmıştı. Artık bu konuda daha fazla detaya sahibiz. İşte Obi-Wan dizisinin çıkış tarihi!

Obi-Wan Dizisinin Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sosyal medya gönderisi büyük ilgi gördü. Bu ilgi, San Giovanni'nin tweet'i silmesine, Twitter hesabını gizli olarak ayarlamasına ve ardından gösterinin çıkış tarihini başka bir ürünle karıştırdığını iddia etmesine yol açtı. Peki kafa karışıklığına yol açan diğer öğe neydi? Mayıs 2022'de piyasaya sürülecek olan yeni bir Obi-Wan Kenobi çizgi romanı - evet, tahmin ettiniz.

San Giovanni'nin TV dizisini ve çizgi romanın lansman tarihlerini karıştırmış olması mümkün ancak bizce, yine de ortada bir yanlışlık yok. Çünkü basit bir "noktaları birleştirme" oyunuyla bunun cevabını verebiliriz. Disney Plus'ın Kurumsal Program Yöneticisi olarak San Giovanni'nin görevi yaklaşmakta olan filmleri ve TV şovlarının tarihlerini açıklamak. Giovanni'in görev kapsamında çizgi romanlar yok. LinkedIn profili de bunu doğrulayan kaynaklar arasında.

Bu sızıntıların ardından, Hollywood Reporter'ın Heat Vision haber bülteni Obi-Wan'ın çıkış tarihi söylentilerini destekledi. Bülten yazarı, THR'nin kendi kaynaklarının, gösterinin sızdırılan lansman tarihini onayladığını iddia ediyor ve bu da Mayıs 2022'nin gelişine bir miktar güven veriyor. Son olarak, Obi-Wan'ın potansiyel olarak piyasaya sürülmesi, Star Wars hayranlarının Lucasfilm'in efsanevi bilim kurgu serisini çevreleyen her şeyi kutladığı 4 Mayıs olan Star Wars Günü ile aynı zamana denk gelecek.

4 Mayıs'ın bu yıl Çarşamba gününe denk geldiği gerçeğini göz önünde bulundurun. Bununla birlikte 30 Mart'ta Disney Plus'ta Moon Knight yayınlanacak. Süper kahraman şovunun altı bölüm süreceğini ve Hawkeye'ın Kasım ayında yaptığı gibi iki bölümlük bir prömiyer alma olasılığının düşük olduğu gerçeği göz önüne alındığında, Moon Knight'ın finali 4 Mayıs'a kadar yayınlanmayacaktır.

San Giovanni bize bir Jedi akıl numarası çekmeye çalışıyor olabilir mi? Yukarıdaki kanıtlara dayanarak, istemeden Obi-Wan'ın çıkış ayını açıkladı ve o zamandan beri geri adım atmaya çalışıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler, bu yüzden Obi-Wan TV şovunun Mayıs ortasında Disney Plus'ta başlayacağını söylemekten oldukça eminiz. Eğer yanılıyorsak, bizi Boba Fett'in kiniyle besleyebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.