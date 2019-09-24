Obsidian Entertainment, Büyük Bütçeli RYO için İş İlanları Verdi

Alpha Protocol, Fallout: New Vegas ve Dungeon Siege III gibi yapımlarla tanıdığımız Obisidian Entertainment, şu sıralarda 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak olan The Outer Worlds isimli bir rol yapma oyunu üzerinde çalışıyor. Ne var ki geçtiğimiz Şubat ayında Game Informer tarafından yapılan röportaj ile stüdyonun iki farklı oyun üzerinde daha çalıştığı ortaya çıkmıştı. LinkedIn hesabı üzerinden verilen iş ilanlarına bakılırsa, bu iki oyundan birisi büyük bütçeli bir rol yapma oyunu. Obisidian Entertainment büyük bütçeli rol yapma oyunu için eleman arayışına girmiş.

Bahsi geçen gizemli oyun Unreal Engine 4 motoru ile geliştiriliyor. Çoklu-oyuncu modunun olmasının yanı sıra sunacağı aksiyon ile hem birinci hem de üçüncü kişi bakış açısından oynanacakmış.

LinkedIn sayfasından verilen iş ilanları Baş Hikaye Tasarımcısı, Karakter Animatörü, Işıklandırma Sanatçısı, Kullanıcı Arayüzü Sanatçısı, Finansal Analist, Ağ Programcısı, Oynanış Programcısı, Grafik Programcısı, Arayüz Programcısı, Motor Programcısı ve Dövüş Tasarımcısı olarak sıralanıyor. Detaylara indiğimizde de Ağ Programcısı ilanında Unreal Engine kullanarak ağ ve çoklu-oyuncu oynanış sistemleri geliştirmede deneyimli programcıların arandığını görebiliyoruz. Oynanış Programcısı ilanına bakacak olursak da bahsi geçen oyunun çapraz platform desteğine sahip olacağını öğreniyoruz. Öte yandan gündüz-gece geçişi ve dallanıp budaklanan diyaloglar gibi her rol yapma oyununda olan oynanış yapısına dair özellikler de bu iş ilanlarıyla ortaya çıkıyor.

Şimdilik Obsidian Entertainment bahsi geçen oyun ile ilgili olarak bu iş ilanlarının dışında herhangi bir bilgi sunmuş değil. Ne aşamada olduğunu da bilmediğimiz için ne zaman duyurulabileceği konusunda da herhangi bir fikrimiz yok. Belki E3 2020 fuarında duyurulabilir. Bilemiyoruz ama gelişmeler için takipte olacağız.