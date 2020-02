Obsidian Entertainment, Üç Farklı Oyun Üzerinde Çalışıyor

Microsoft bünyesindeki önemli stüdyolardan olan Obsidian Entertainment, şu anda üç farklı proje üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilk ikisi belli ama gizemli bir AAA Rol Yapma Oyunu da var listede.

2003 yılında kurulmuş olan Amerika menşeli geliştirici stüdyo, aradan geçen on yedi yıla yakın süreçte Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Fallout: New Vegas ve Pillars of Eternity gibi önemli oyunları oyun dünyasına kazandırmıştı. 2018 yılının sonlarına doğru Microsoft tarafından satın alındıktan sonra Xbox Game Studios çatısı altında yoluna devam ediyor.

Son olarak The Outer Worlds ile karşımıza çıkmış olan Obsidian Entertainment, yakın bir zaman önce internet sayfasındaki Open Positions kısmını güncelledi. Stüdyo şu anda Animasyon Yönetmeni, Karakter Animatörü, Konsept Sanatçısı, Baş Teknik Sanatçı, Dövüş Tasarımcısı, Hikaye Tasarımcısı dahil otuz iki farklı pozisyon için geliştiriciler arıyor. Bu iş ilanlarına bakacak olursak, ikisi belli olan üç farklı oyun üzerinde çalışılıyor.

Belli olan oyunlardan bir tanesi, X019 sırasında duyurulan Grounded. Diğeri ise The Outer Worlds. Yeni Fallout gözüyle bakılan The Outer Worlds için şu anda yeni içerikler hazırlanmaya devam ediliyor. Ayrıca her ne kadar Corona virüsü nedeniyle geliştirilme sürecine ara verilmiş olsa da Virtuos Games ile Switch versiyonu üzerinde de çalışıldığını unutmamak gerek. Bununla birlikte, oldukça büyük başarı elde eden ve hatta çeşitli ödüller almış olan The Outer Worlds için bir devam oyunu görmemiz olası.

Peki ya üçüncü oyun? Şimdilik pek bir detay verilmiş değil ama yukarıda da bahsettiğim gibi AAA bir Rol Yapma Oyunu olacak. Şu anda The Outer Worlds daha ön planda olduğu için bu gizemli oyunu yeni nesilde görecek olabiliriz. Bakalım bir devam oyunu mu olacak yoksa yepyeni bir fikri mülkiyet mi olacak?