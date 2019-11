Obsidian Entertainment ve Rare, Yeni Oyunlarını X019'da Duyuracaklar

Microsoft tarafından düzenlenecek olan X019 bugün başlayacak. Oldukça dolu dolu geçeceğinden emin olduğumuz üç günlük etkinlik için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Kıdemli Analist Daniel Ahmad, Inside Xbox ile ilgili heyecan verici yeni detaylar paylaştı.

Bildiğiniz gibi etkinlikte TSİ 23:00 sıralarında başlayacak olan özel bir Inside Xbox yayını olacak. Mixer üzerinden izleyebileceğiniz bu yayın sırasında yenilerinin duyurulması dahil on iki Xbox Game Studios oyunu göreceğiz. Ayrıca Xbox Game Pass servisi için yeni PC ve Xbox One oyunu ile ilgili duyurular yapılacak ve Project xCloud hakkında da yeni haberler verilecek.

Niko Partners şirketinden Kıdemli Analist Daniel Ahmad, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Obsidian Entertainment ve Rare stüdyolarının yeni oyunlarını etkinlik sırasında duyuracaklarını belirtti. Bunların yanı sıra Bleeding Edge, Minecraft Dungeons ve Wasteland 3 oyunlarının da çıkış tarihlerini öğreneceğimiz söyleniyor.

XO19 is worth watching tomorrow if you’re a fan of Xbox Game Studios.



The event will have solid 2020 release dates for XGS games like Bleeding Edge, Minecraft Dungeons and Wasteland 3. New IP from Obsidian and Rare. A shadow drop. Plus much more. pic.twitter.com/7n26jSrrKQ