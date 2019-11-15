Obsidian Entertainment, Yeni Oyunu Grounded'ı Duyurdu

Son olarak The Outer Worlds ile karşımıza çıkmış olan Obsidian Entertainment, Inside Xbox programı sırasında yeni oyununu duyurdu. Xbox One ve PC için geliştirilmekte olan Grounded, 2020 yılının İlkbahar mevsiminde öncelikle Xbox Game Preview programı kullanıcılarına sunulacak. Sonrasında da Xbox Game Pass servisine eklenecek olan oyun, Microsoft Store ve Steam üzerinden satışa sunulacak.

Bu zamana kadar hep rol yapma oyunları ile karşımıza çıkmış olan Obsidian Entertainment için Grounded yeni bir deneyim diyebiliriz. Çünkü ilk kez farklı bir tür olan hayatta kalma türüne el atılacak. Ancak bu oyunun geliştirici stüdyo içerisinde oluşturulan küçük bir ekip tarafından geliştirilmekte olduğunu ve ana ekibin büyük bir projesinin olduğunu söylemeden geçmeyelim. Yani Obsidian Entertainment rol yapma oyunlarına olan odağını kaybetmeyecek ama arada bu tarz farklı türdeki oyunlarla da karşılaşacağımız söyleniyor.

Karakterlerin karınca boyutuna kadar küçüldüğü farklı bir dünyada geçecek olan Grounded, hem çevresel hem de hikaye anlatımıyla ilerleyen bir oyun olacak. Bir yandan hayatta kalmak için devasa düşmanlar ile savaşırken bir yandan da işe yarar şeyleri toplayacak, günlük yaşamda karşınıza çıkacak olan objeler ile üs kuracak, hayat kurtaracak kaynaklar arayacak ve doğa ile ortak yaşam sürdüreceksiniz.

Tek başınıza oynamanın yanı sıra dört kişiye kadar kooperatif oynamanız da mümkün olacak. Arkadaşlarınızla birlikte çalışarak görevleri birer birer tamamlayabilir veya oyunun geçtiği dünyayı keşfe çıkabilirsiniz.

Grounded oyununun duyurusuna özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.