Ocak 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Belli Oldu

Ocak 2021 en çok indirilen mobil oyunlar açıklandı. Peki, 2021 yılının ocak ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Listenin ilk sırasında son dönemin en popüler oyunu Join Clash 3D yer almayı başardı. Sensor Tower tarafından yayımlanan rapor ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Ocak 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Neler?

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora baktığımızda da ocak ayında en çok indirilen mobil oyunun Join Clash 3D olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz ay Supersonic tarafından geliştirilen oyunun indirme sayısı 27 milyona ulaştı. Böylece mobil oyun, listenin ilk sırasına konumlanmayı başardı. Join Clash 3D, toplam indirme sayısının yüzde 38,3'ünü Hindistan'dan, yüzde 6,4’ünü Endonezya'dan elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında yaklaşık 26 milyon indirme sayısı ile Among Us yer aldı. Son zamanların en popüler oyunu, toplam indirme sayısının yüzde 15,5’ini Amerika Birleşik Devletleri'nden, yüzde 8'ini ise Brezilya'dan elde etti. InnerSloth tarafından geliştirilen Among Us, 2020 yılının aralık ayında 41,2 milyon indirme sayısı ile listenini lk sırasında yer alıyordu. Geçtiğimiz ay ise oyunun indirme sayısında önemli ölçüde düşüş yaşandı.

Sensor Tower tarafından yayımlanan listenin üçüncü sırasında Say Games tarafından geliştirilen DOP 2 yer aldı. Say Games'in diğer oyunu Sushi Roll 3D ise dördüncü sırada konumlandı. Listenin tamamı şu şekilde:

Ocak 2021 App Store’un En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

Ocak 2021 Google Play’in En Fazla İndirilen Mobil Oyunları